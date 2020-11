Quan sabrem el resultat de les eleccions als Estats Units?

El president Donald Trump s'ha autoproclamat vencedor de les eleccions d'aquest dimarts, tot i que l'escrutini encara està obert i el seu rival demòcrata Joe Biden assegura que està "ben encaminat per guanyar-les". El cas és que encara queden per recomptar milions de vots que decidiran el resultat.

Com funciona normalment el recompte?

Als Estats Units no governa el candidat més votat sinó que voten els 538 delegats sorgits de les eleccions a cada estat. Al desembre, el candidat que obtingui almenys 270 vots dels delegats és nomenat president. Habitualment al final de la nit electoral se sap el guanyador, quan els grans mitjans anuncien la seva projecció a cada estat, que encara que no és oficial és suficient per donar-ho per fet. Els triomfs de Barack Obama van ser matiners: el 2008, una hora després del tancament dels col·legis, i el 2012, quan en va tenir prou amb quinze minuts. La victòria imprevista de Trump el 2016 es va fer esperar fins a quarts de cinc de la matinada, quan es va imposar a Pennsilvània davant de Hillary Clinton.

Per què encara no se sap el resultat?

La pandèmia ha fet que 100 milions de nord-americans hagin optat aquest any pel vot anticipat, ja fos presencial o per correu: representen el 68% del cens, el doble que el 2016. Només 60 milions s'han presentat al col·legi electoral durant la jornada. El recompte del vot per correu segueix procediments i calendaris diferents en cada estat, però en general és més lent. Cal comprovar les signatures de l'elector i dels testimonis i les seves adreces, cosa que alguns estats fan abans de la jornada electoral, però en d'altres els sobres es guarden sense tocar-los fins que arriba el dia de la votació.

En quins estats es decidiran les eleccions?

Les eleccions es juguen als estats frontissa que poden caure del costat demòcrata o republicà. Trump ha guanyat a Florida, Ohio i Texas, cosa que li ha permès mantenir les opcions de ser reelegit. A Arizona i a Wisconsin Biden encapçala el recompte i si guanya també a Michigan es podria permetre perdre Geòrgia i Pennsilvània (on Trump té avantatge) i guanyar les eleccions per dos vots electorals. Encara queden milions de vots per correu per escrutar, que segons les enquestes i els estudis sociològics són majoritàriament demòcrates. Els resultats a Wisconsin estan previstos per aquest mateix dimecres, però a Pennsilvània les autoritats ja han avisat que el recompte es pot allargar fins divendres. La comissió electoral de Nevada ha anunciat que no donarà més resultats fins dijous.

Tots els vots seran acceptats?

No se sap. La meitat dels estats admeten tots els vots per correu segellats abans del 3 de novembre, al marge de si per un retard en el servei postal es reben més tard. Altres no accepten els vots que no tinguin a les mans durant la jornada electoral. Després hi ha el problema dels electors que havien sol·licitat el vot per correu i a última hora van decidir desplaçar-se personalment al col·legi: cal comprovar que ningú hagi votat dues vegades.



Què passa si entra en joc el Tribunal Suprem?

Trump ha demanat al final de la nit que el Tribunal Suprem aturi el recompte perquè el vot per correu no sigui admès, agitant el fantasma del frau. De fet, fa mesos que diu, sense cap mena de prova que ho avali, que el vot per correu és fraudulent. Fins ara s'han presentat més de 300 demandes per incompliment de la normativa electoral en aquestes eleccions, moltes relacionades amb el vot per correu o amb les adaptacions que s'han fet a la normativa per la pandèmia. És molt probable que en alguns estats els republicans reclamin que es repeteixin els recomptes en alguns dels estats clau. A més, Trump ha dit que apel·larà al Suprem perquè aturi el recompte –cosa que no queda clar que pugui fer ni com– però això podria endarrerir el resultat definitiu durant setmanes.