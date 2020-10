Twitter prohibeix els retuits fins que se celebrin les eleccions als EUA

Twitter vol que els seus usuaris reflexionin abans de retuitejar un missatge i per això, des d'avui i com a mínim fins que s'acabi la setmana de les eleccions presidencials nord-americanes del 3 de novembre, introdueix una modificació en el seu funcionament. Durant aquests dies, quan un usuari vulgui repiular una notícia li apareixerà automàticament l'opció de fer-ho amb comentari, amb l'objectiu d'"animar tothom no només a pensar per què estan amplificant un tuit, sinó també per incrementar la probabilitat que la gent afegeixi els seus propis pensaments, reaccions i perspectives sobre la qüestió", diu la companyia. De totes maneres, el sistema permet deixar en blanc l'espai dels comentaris i, per tant, fer retuits sense incorporar-hi cap contingut nou.

El 9 d'octubre la xarxa social havia anunciat que adoptaria diverses mesures orientades a "incrementar el context i animar a la reflexió" de cara a les eleccions als Estats Units, tot i que deixava la porta oberta a mantenir-les vigents després dels comicis si donaven bons resultats. A part del canvi en els retuits, també es deixaran de recomanar piulades que hagin rebut retuits o m'agrades de persones a les quals l'usuari no segueix. "Aquestes recomanacions –argumenta Twitter– poden ser una ajuda perquè la gent vegi converses rellevants de fora de la seva xarxa, però les eliminarem perquè no creiem que el botó m'agrada ofereixi a les persones que no segueixen l'autor del tuit una reflexió suficient abans d'amplificar-lo".

A més, als Estats Units els trending topics personalitzats només inclouran temes amb context. "Hi haurà un tuit o article descriptiu que representi o resumeixi perquè aquell concepte és un dels temes del moment", diu Twitter.

Amb aquesta mateixa voluntat de lluitar contra la desinformació, especialment al voltant de les eleccions als Estats Units, la setmana passada Twitter va impedir la distribució a través de la seva plataforma d'un article del New York Post sobre els suposats vincles del candidat demòcrata, Joe Biden, amb Ucraïna, argumentant que la notícia incloïa documents obtinguts il·legalment. Des de fa uns mesos, la xarxa incorpora també avisos que determinades piulades poden incloure informació falsa, unes advertències que han arribat a afectar missatges del mateix president nord-americà, Donald Trump.