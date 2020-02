Xi Jinping coneixia el coronavirus 15 dies abans de donar l'alerta pública

Xi Jinping coneixia l'existència del brot del coronavirus dues setmanes abans que la Xina donés l'alerta pública. En un discurs intern al Partit Comunista del dia 3 de febrer publicat aquest diumenge per diaris oficials, el president del país admet que va estar al corrent de la malaltia i que ja el 7 de gener va donar les primeres ordres per frenar la propagació, tot i que els dirigents locals no hi van respondre immediatament i ell mateix no s'hi va referir públicament fins al 20 de gener.

La filtració de les seves paraules, en un país fèrriament tancat, busca acabar amb les crítiques al líder xinès per haver desaparegut durant la crisi i no haver actuat amb antelació, i deixar clar que s'hi va posar al capdavant, segons informa The New York Times.

"En tot moment he supervisat la propagació de l'epidèmia i els avenços en els esforços per reduir-la, emetent constantment ordres orals i també instruccions", va afirmar Xi als dirigents del politburó en el seu discurs, en què també explica que ell personalment va autoritzar decretar la quarantena total a la ciutat de Wuhan el 23 de gener, una mesura sense precedents que des de llavors aïlla 14 milions de persones a casa seva.

La crisi del coronavirus, Covid-19, està posant sota la lupa el govern xinès, que la setmana passada va anunciar que a partir d'ara seguiria un nou criteri per al diagnòstic de nous infectats. El nou recompte va disparar la xifra d'infectats i de morts i va encendre les alarmes internacionals per si es tractava d'una manera de reconèixer que s'havia actuat malament. A Xi se li ha retret la poca celeritat en la resposta a l'epidèmia, així com la falta de transparència en la difusió d'informació, o que trigués setmanes a aparèixer públicament quan el pànic per la propagació del virus ja s'havia escampat per tot el món.

El govern xinès ha ordenat la destitució de diversos dirigents de Wuhan i Hubei, a qui acusa d'haver trigat massa a respondre amb accions per frenar l'epidèmia, un fet que va facilitar que el virus s'escampés lliurement, afavorit per les circumstàncies de l'alta mobilitat que hi ha al país durant les festes de l'Any Nou Lunar. Xi ha nomenat dirigents del seu cercle de confiança per dirigir les operacions contra el brot que està amenaçant el creixement econòmic del gegant asiàtic.

No obstant això, les crítiques de la ciutadania s'han multiplicat i els internautes han deixat constància de la indignació i la ràbia que els ha causat la mort de l'oftalmòleg Li Wenliang, que va donar la primera veu d'alarma del coronavirus però que lluny de ser escoltat, va rebre amenaces de la policia perquè es desdís de la seva alerta.

En l'actualització del balanç sanitari, el ministeri de Sanitat xinès ha advertit aquest diumenge que per tercer dia consecutiu s'han reduït els nous casos positius a la regió de Hubei, el punt on es va originar l'epidèmia. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 2.009 infectats i 142 persones han mort a causa del virus. En total, són ja 68.000 les persones encomanades pel brot i 1.665 les morts causades. La majoria de les víctimes continuen sent de la Xina continental. Gairebé una trentena de països han notificat mig miler de malalts i quatre morts, a Hong Kong, el Japó, les Filipines i França.