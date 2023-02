El col·lapse a la Batllia, resolt el 2026

Andorra la VellaEl president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha fet balanç de la tasca duta a terme per l'organisme al llarg dels quatre anys i escaig i ha apuntat, en declaracions als mitjans, que la voluntat és eixugar el retard judicial al llarg dels pròxims dos anys, aproximadament, perquè el 2026 "puguem tenir una situació normalitzada". D'aquesta manera, i gràcies a les places de nova creació que proporciona el 'pla de xoc' a la justícia, durant el 2023 l'objectiu és cobrir totes les vacants a través de concursos públics i al llarg del 2024 i 2025 "netejar tot l'estic vell i quedar-nos al dia".

Casadevall ha indicat la necessitat que el CSJ disposi d'autonomia a l'hora de gestionar la totalitat del pressupost de l'organisme, de la mateixa manera que passa a diferents països. Així doncs, ha exposat que no "estem demanant més diners", sinó que la voluntat és "que nosaltres puguem decidir on col·locar els diners que el Govern ens doni sense necessitat de negociar amb ningú". Tanmateix, ha reconegut que, tot i que aquesta situació facilitaria i faria encara més evident la separació entre la justícia i l'administració, "a molts llocs els hi costa deixar-ho anar". Per acabar, el representant de l'organisme ha retret que el Govern no hagi aprovat la introducció de les figures del jurista assistent i l'assistent de justícia, les quals, al seu entendre, permetrien eixugar el retard a la justícia "quan sigui necessari". "A la que tinguéssim algun embotellament a alguna Batllia, podríem utilitzar aquestes figures que entren, estan un temps, ajuden i quan la situació torna a nivells normals, se'n van", ha apuntat. I ha ressaltat que des del Consell "continuarem plorant a veure si ho aconseguim".