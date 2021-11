La méteo: pluges fortes, vent, mala mar i un ambient cada cop més hivernal

BarcelonaEls ruixats comencen a treure el cap per les Terres de l'Ebre, on durant la nit i fins demà al migdia s'esperen acumulacions que puguin superar els 100 o fins i tot els 200 l/m². Avui fins a dos de cinc de la tarda destaquen els 35 l/m² de l'Escala, els 23 de Malgrat de Mar, els 19 de Calella, els 16 de Cassà de la Selva i els 14 de Blanes. Aquest migdia l'ambient ha sigut clarament més fred que ahir. En molts indrets a primera hora de la tarda la temperatura marcava entre 2 i 5 graus menys que ahir.

A la tarda hi haurà una treva. Avui, en general, hi haurà més núvols que clarianes, però les pluges encara seran molt inconnexes. A la tarda gairebé no plourà enlloc, però cap al final del dia les precipitacions s'estendran per molts punts de les Terres de l'Ebre i altres sectors del terç sud de Catalunya. Entre aquesta nit i demà al matí les pluges acumularan més de 50 l/m² en molts indrets de les Terres de l'Ebre i també en sectors a cavall del Baix Ebre i el Baix Camp. Alguns ruixats seran intensos i poden anar acompanyats de tempesta, cosa que fa pensar que de forma local es poden produir acumulacions de més de 100 l/m² en algun cas.

Aquest matí el Meteocat ha apujat a perill molt alt els avisos per acumulació de pluja que afecten les Terres de l'Ebre. El SMC alerta de la possibilitat que es puguin acumular més de 200 l/m² en 24 hores, sobretot al Montsià i al Baix Ebre. De cara a demà també alerta de perill alt per ruixats intensos en moltes comarques pròximes a la costa del centre i del sud de Catalunya. Protecció Civil ha activat les alertes dels plans Inuncat i Ventcat a partir del vespre i fins dimecres. Es demana retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent, i també allunyar-se dels marges de rius, rieres, torrents i de zones inundables en general.

Demà les pluges s'aniran estenent de sud a nord. En moltes comarques del nord-est no serà fins avançada la tarda que hi tornarà a ploure. En general demà les pluges deixaran entre 20 i 50 l/m². Les precipitacions seran força continuades però a prop del mar alguns ruixats podrien ser més intensos i descarregar força aigua en poca estona. Més enllà de les Terres de l'Ebre, les pluges també podrien ser molt abundants a l'extrem nord de Catalunya entre demà a la nit i dimecres al migdia. En punts de l'Empordà, la serra de l'Albera, el Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya del Nord també són possibles acumulacions de més de 100 l/m².

El vent serà un altre aspecte important del temps dels pròxims dies. De matinada s'enfortirà entre el delta de l'Ebre i el golf de Sant Jordi, on demà al matí podria bufar amb ratxes de fins a 80 o 90 km/h. Demà el vent es deixarà sentir amb cops de 50 o 60 km/h en molts altres indrets de la costa, i fins i tot en punts alts interiors, en comarques centrals i del nord s'enfortirà sobretot a la tarda. La situació marítima empitjorarà i cal esperar onades d'entre 2 i 3 metres en molts punts del litoral de cara a demà i dimecres. El mar estarà especialment alterat al delta de l'Ebre, al sud de la Costa Daurada i de cara a dimecres també al nord de la Costa Brava. El Meteocat avisa de perill alt per aquest aspecte.

Pel que fa a la neu, bona part de les precipitacions de demà cauran amb una cota de neu d'entre 1.400 i 1.700 metres, però de cara a dimecres les emblanquinades aniran baixant de cota. Dimecres als Ports arribarà a nevar per sota dels 1.000 metres, i al Pirineu la cota també baixarà fins a situar-se al voltant dels 1.200. Entre avui i dijous cal esperar acumulacions de neu d'entre 20 i 40 cm a les cotes altes del Pirineu i el Prepirineu, una nevada que pot ser més general i més ben repartida del que semblava fa alguns dies.

Si bé demà a la tarda i al vespre deixarà de ploure en moltes comarques de la meitat sud, dimecres cal esperar un altre dia tapat i amb pluges intermitents en moltes comarques. Dijous el temps anirà millorant, però continuarà nevant al Pirineu i podrien quedar alguns ruixats més aïllats en comarques de Girona.

De cara al cap de setmana és possible que les nevades quedin restringides al vessant nord del Pirineu. S'obriran clarianes però tant divendres com dissabte podrien aparèixer tempestes i calabruixades molt disperses i de poca estona en comarques de l'est. És bastant possible que el mestral entri amb ratxes fortes a partir de dissabte i fins dilluns. El vent també seria fort al Pirineu i al nord de l'Empordà.

La temperatura baixarà progressivament a mesura que avanci la setmana. Els pròxims migdies ja es notarà un ambient més fred i hivernal que el del cap de setmana, però de nit serà sobretot a partir de dijous i de cara al cap de setmana quan farà més fred. Dissabte i diumenge podrien ser els dies més hivernals de la tardor fins ara. A llarg termini sembla que la temperatura remuntarà i que el primer tram del desembre no serà tan purament d'hivern.