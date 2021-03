Rússia aterra a la UE per fabricar-hi la seva vacuna

Disponible en: cat

BarcelonaQuan l'agost passat el Kremlin va presentar al món l'èxit de l'Sputnik V, la vacuna russa contra la Covid-19, ja es podia intuir que es convertiria aviat en un caramel geopolític per a Vladímir Putin. Ara, enmig d'un clima de tensió més que evident entre la Unió Europea i Rússia, Moscou vol entrar de ple en el mercat europeu de les vacunes i aprofitar el neguit que recorre bona part dels estats membres per la lentitud imprevista del procés de vacunació coordinat des de Brussel·les. Després de veure com la setmana passada l'Agència Europea del Medicament (EMA) iniciava el procés per estudiar les dosis russes, el Kremlin pressiona per començar a fabricar-les directament des d'Europa. Aquest dimarts, des de Moscou s'ha assegurat que han arribat a un acord amb instal·lacions de producció a Itàlia, Alemanya, França i també a Espanya per produir l'Sputnik V. Ho ha explicat, sense donar gaires detalls i en declaracions al canal estatal Rossiya 24, Kirill Dmitriev, director del fons sobirà RDIF, que va sufragar la investigació de la vacuna.

Aquesta és la versió russa, que necessita la confirmació de les parts afectades. I Itàlia ja ho ha fet. Moscou ha signat un acord amb la companyia farmacèutica amb seu a Suïssa Adienne Pharma & Biotech SA per produir dosis de l'Sputnik a Itàlia, tal com ha confirmat aquest dimarts a Bloomberg el fundador i president de l'empresa, Francesco Di Naro. Les dosis es produiran a la planta d'Adienne, a la regió de Milà, i seran els primers exemplars de l'Sputnik V que es produiran en territori de la UE. Les primeres informacions apunten que la producció italiana començarà al juny i que, fins a final d'any, s'hi podran produir uns 10 milions de dosis.

Mentrestant, i també segons informa Bloomberg, els desenvolupadors de la vacuna russa estarien ja en contacte amb el fabricant alemany de vacunes IDT Biologika GmbH, tal com ha admès el portaveu d’IDT, Ulrich Gartner, i també amb farmacèutiques franceses. Alemanya, on creixen les crítiques cap al govern d'Angela Merkel pel ritme d'immunització especialment baix, va ser el país que va obrir la porta a l'Sputnik a principis de febrer, oferint-li suport i possibles llocs de producció un cop fos aprovada per l'EMA amb l'esperança d'accelerar el ritme d'inoculació a la UE. En la mateixa línia es van expressar llavors des de l'equip d'Emmanuel Macron.

Pel que fa a Espanya, el govern de Pedro Sánchez ha apuntat que no tenen constància de cap acord signat al seu territori. "De moment no tenim constància que s'hagi formalitzat cap contracte per a la fabricació [de la vacuna russa] a Espanya", afirma el ministeri de Sanitat. Des de Madrid, però, sí que s'admet que Moscou "està buscant diversos llocs a Europa per incrementar la seva capacitat de fabricació en el cas que la seva vacuna arribi a ser autoritzada [per l'EMA]" i que "estan tenint converses amb diversos laboratoris de la Unió Europea".

Picabaralla amb l'EMA

I tot plegat mentre la tibantor entre Brussel·les i Moscou ha anat en augment els últims dies. Diumenge a la nit, la presidenta del consell de direcció de l’EMA, Christa Wirthumer-Hoche, va "advertir" els Vint-i-set que no autoritzin l'Sputnik amb caràcter d’urgència –com va fer Hongria o com tenen previst fer la República Txèquia i Eslovàquia–, al·legant la insuficiència de dades sobre les persones vacunades. "[Fer-ho] És com jugar a la ruleta russa", va arribar a dir en una entrevista amb el canal de televisió austríac ORF. "De moment no tenim dades sobre els efectes secundaris en els vacunats", va remarcar, i va instar els països a esperar "la llum verda" del regulador europeu, que precisament la setmana passada va començar a analitzar-la però necessitarà un temps per decidir si n'aprova l'ús o no.

Aquestes declaracions no han agradat gens a Moscou. Els creadors de les dosis, el centre de recerca estatal Gamaleya i el fons sobirà RDIF, van sortir al pas per demanar "una disculpa pública de l'EMA" per aquests comentaris "inapropiats" i que "soscaven la credibilitat de l’EMA i el seu procés d’avaluació". En el mateix comunicat, els creadors russos aprofitaven per treure pit de l'Sputnik V. D'una banda, van assegurar que les autoritats de Moscou estan preparades per subministrar vacunes a 50 milions d’europeus a partir del mes de juny. De l'altra, van recordar que la seva creació contra el covid-19 ja ha sigut registrada a 46 països: des de l'Argentina fins al Turkmenistan, passant per Algèria, Bielorússia i els Emirats Àrabs Units.