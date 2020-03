Por col·lectiva

A Andorra, igual que a altres països, s’ha vist una cursa per veure qui treia el primer titular d'un afectat de coronavirus.

És coneguda la histèria col·lectiva que ha generat el Covid-19, més conegut com a coronavirus, i podem dir que, justament aquesta reacció tan multitudinària, ha promogut fins i tot la mofa a les xarxes socials de les notícies relacionades amb el virus. A Twitter principalment, els comentaris han jugat amb la ironia, el pragmatisme i fins i tot la burla, fet que personalment no critico atès que qualsevol cosa, si es pren amb humor, tot canvia.

Ara bé, igual que la grip o altres malalties víriques, hem de ser molt conscients que el problema no recau tant en la persona afectada sinó en les persones a qui se li ha pogut transmetre.

El Covid-19 és desconegut, fa por perquè no hi ha una vacuna, però continua sent una grip més amb els mateixos símptomes, com molts especialistes i periodistes han intentat desgranar durant els darrers dies.

A Andorra la cursa per veure qui treia el primer titular d'un afectat de coronavirus ha anat en paral·lel al que ha passat en altres països, com si d'una cursa es tractés.

Suposo que la por és morbosa i fa que com a societat desitgem coses que sabem que no hem de desitjar.

Després de moltes notícies fallides va arribar la notícia que molts havien presagiat, alguns fins i tot amb un toc d'humor, celebrant que Andorra aparegués en un nou mapa.

Tanmateix, si em poso en la pell de la persona a qui se li diu que té un coronavirus després de tot el que s'ha arribat a dir, és com si fos una sentència d'un tribunal.

Aquí és on entren en joc els professionals de la sanitat que sovint són criticats per poca transparència, però que juguen un paper molt difícil i on entra un vessant psicològic important.

A Andorra tenim la gran sort de tenir el sistema sanitari que tenim i hem sabut reaccionar com és degut. Les autoritats han estat transparents des del primer moment i no s'ha dubtat en donar respostes sempre que has estat possible i necessari.

Internament, les persones directa o indirectament afectades per aquest virus a Andorra no s'ho deuen prendre de broma. I la resta de la gent no l'hem de menysprear. Però el que tampoc hem de fer és entrar en una espiral de temor, rumors i pànic, atès que la solució no es troba aquí. La solució és escoltar, aprendre i respectar la feina dels professionals.

Per acabar, aquells que jugueu amb la broma i l'humor us animo a continuar-ho fent, això sí, amb respecte i precaució. Estiguem atents a les informacions i recomanacions de les autoritats i no mirem amb mala cara aquells que viatgen o venen de fora.