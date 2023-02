150 persones marxen en contra del laboratori de Grifols a Ordino

OrdinoProp de 150 persones s'han concentrat aquest dissabte al migdia a la plaça Major d'Ordino per protestar a la creació del centre de recerca en immunologia de Grifols. L'acte ha consistit en una marxa silenciosa fins al terreny on s'ha d'edificar la instal·lació. Les organitzadores, qui no han volgut fer declaracions, afirmen en un comunicat que són una plataforma ciutadana i apolítica que es mostra en contra de la implantació del laboratori P3 a la parròquia i al país, assenyalant com a punts destacats la cessió del terreny a una empresa privada per un període de 25 anys i titllen d'il·legal el pacte de socis signat entre el cap de Govern, Xavier Espot, i un ministre amb la companyia. A més, consideren "tèrbol" el risc que pot tenir la instal·lació al país i el seu encaix amb la reserva de la biosfera.