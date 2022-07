Dispositiu especial de mobilitat per la Copa del Món de BTT

Andorra la VellaLa Copa del Món del BTT que es disputarà al llarg de la setmana vinent a Vallnord - Pal Arinsal tindrà un dispositiu especial de mobilitat, segons ha anunciat avui l'organització. Així doncs, des de l'estació, juntament amb el departament de mobilitat, el Comú de la Massana, policia, bombers i protecció civil, han establert un pla de prevenció de mobilitat amb la finalitat de seguir amb els objectius de sostenibilitat.

Concretament, es tracta d'una iniciativa pionera al país, tal com ha destacat el secretari d'Estat d'Economia i Empresa, el Sr. Èric Bartolomé. Així mateix, ha remarcat que ha estat clau per aquest esdeveniment de país, ja que és una "aposta clara i decidida per aconseguir un esdeveniment sostenible, evitar el col·lapse de vehicles a la parròquia de la Massana així com a tot el país". Per aquest motiu, s'han realitzat diferents accions, a càrrec de l'estació de la Massana, que permetran fer-ho possible.

Pel que fa a les accions que es duran a terme en el pla, cal destacar un servei de bus gratuït tant per a residents com per a turistes, que oferirà Autocars Nadal. A més a més, el bus de la Massana doblarà la seva línia i serà gratuït, tal com ha explicat la cònsol menor de la parròquia, Eva Sansa, que ha afegit que "s'ha fet una feina en ordenar els accessos i els aparcaments, tenint en compte els criteris de sostenibilitat" i ha volgut fer una crida perquè tots els visitants no utilitzin el vehicle propi i facin ús dels transports gratuïts. En aquesta reordenació dels aparcaments, diferents zones de la parròquia canviaran i en lloc d'aparcar-se en línia caldrà fer-ho en bateria. Finalment, cal recordar que per accedir a l'estació es podrà fer amb el telecabina que surt des del centre de la Massana, que té diferents paquets per als diferents dies de la prova.