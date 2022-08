Més de 50.000 euros per instal·lar un carrusel al Poblet de Nadal

Andorra la VellaEls preparatius per al Poblet de Nadal d'Andorra la Vella continuen endavant. D'aquesta manera, si la setmana passada s'adjudicava la instal·lació i explotació de la pista de gel sintètica, aquesta ha sortit publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'adjudicació per al subministrament, la instal·lació i la gestió d'un carrusel.

Tal com consta en l'edicte, l'empresa adjudicatària és Gatzara Espectacles, que rebrà un import de 41.650 euros per la instal·lació i explotació d'aquesta atracció, que estarà instal·lada del 25 de novembre al 8 de gener. El cost per fer servir aquest carrusel serà d'un euro, tal com es recull al BOPA.

L'empresa adjudicatària rebrà 23.300 euros pel lloguer de l'atracció, 5.450 euros pel subministrament i gestió del personal i 13.000 pel lloguer d'un trenet elèctric.

Cal recordar que la corporació comunal ja tenia la intenció de comptar amb aquest carrusel en el Poblet de Nadal de l'any passat, però que finalment la seva instal·lació no va ser possible. En la darrera sessió de consell de comú celebrada a principis d'agost ja es va anunciar que aquest any sí que es podria comptar amb aquesta atracció per als més petits.