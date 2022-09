Una setantena d'empreses a la primera fira multisectorial d'Encamp

EncampAmb l'objectiu de "donar visibilitat i valor" al teixit empresarial de la parròquia d'Encamp i també mostrar la feina d'entitats culturals i esportives arriba la fira multisectorial Enfira't, que tindrà lloc el cap de setmana. Aplegarà 70 estands situats al centre de la vila i al llarg del cap de setmana també es podrà gaudir de diferents activitats programades per amenitzar l'esdeveniment. Tal com ha manifestat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú d'Encamp, Nino Marot, l'esdeveniment vol ser "un molt bon aparador" del teixit empresarial de la parròquia, perquè la gent conegui els productes i serveis que té al seu abast.

La cita es desenvoluparà el dissabte i el diumenge de les deu del matí a les dues del migdia i de les quatre a les vuit de la tarda. Els estands estaran situats en diferents punts i ocuparan una superfície de 12.000 metres quadrats. Així, al Prat de l'Areny hi haurà un espai dedicat al motor, amb la presència de quatre concessionaris que mostraran 80 vehicles i a més també s'hi podran trobar empreses complementàries com la venda de pneumàtics. A la plaça dels Arínsols i el pati de l'escola francesa hi haurà inflables, simulacions de surf, un circuit de bicicletes per a infants, tir amb arc i lloguer de bicicletes per a adults. A més a la plaça dels Arínsols dissabte a la tarda hi haurà dos influencers, Exi & Monismurf, que signaran el seu llibre i diumenge al matí, en el mateix punt, es podrà fer una masterclass de 'cycling' a les deu i a les onze del matí.

Al complex esportiu i la sala de festes hi haurà l'espai expositiu multisectorial i el passeig de l'Alguer serà la part dedicada a l'alimentació. Al Prat de l'Areny hi haurà l'apartat de la construcció. Per facilitar l'estacionament dels visitants el comú habilitarà una zona d'aparcament entre la Rotonda del Poblet i fins a Prada de Moles.

Pel que fa a les activitats, a banda de les esmentades, es podrà també gaudir de portes obertes als museus de l'Electricitat, de l'Automòbil i Casa Cristo; un concurs per escollir el millor gruista d'Andorra, exhibicions de vòlei, karate i futbol sala, d'una nedada solidària del Club de Natació Encamp i actuacions musicals a la plaça de Sant Miquel.

Marot ha destacat que estan "molt més que satisfets" amb la participació en la fira, ja que el llindar per poder-la fer era de 20 empreses. En aquest sentit, ha volgut "agrair" als participants la seva implicació i més en "moments complicats" com els actuals, que també han fet que alguns no hagin pogut participar. "Hem treballat de valent per fer la millor fira", ha subratllat Marot, que ha afegit que "si podem ajudar les empreses, repetirem". El pressupost que destina el comú a aquesta fira és de 40.000 euros. Qüestionat sobre quina pot ser la participació, ha manifestat que és complicat saber-ho i que s'instal·laran tres comptadors en diferents punts. I tot i que hi hagi gent que pugui fer pont aquest cap de setmana, creu que el fet que divendres comencin les escoles farà que hi hagi molta gent al país.

Marot ha recordat que des del comú es treballa en altres accions de dinamització del teixit empresarial i que aviat es presentarà la guia d'empreses d'Encamp i que també es treballa per fomentar que noves empreses s'instal·lin a la parròquia. També ha recordat el projecte que es vol impulsar a les Pardines com a element dinamitzador.