El Consell General aprova el pressupost del 2021

La sessió del Consell General ha aprovat aquest dijous –en una sessió maratoniana que s'ha allargat més de cinc hores– el pressupost de l'Estat de l'exercici de l'any 2021, amb 17 vots a favor (Demòcrates, L'A i CC) i 11 en contra (PS i Terceravia), després que el ple de la cambra hagi refusat les set reserves d'esmena que havia presentat el grup socialdemòcrata, amb els vots en contra de la majoria i l'abstenció de Terceravia. També s'ha aprovat el projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Consell General pel mateix exercici.



L'encarregat de defensar els comptes ha estat el ministre de Finances, Eric Jover, que ha tingut un debat agre amb el líder de l'oposició, Pere López (PS), el qual també ha rebut fortes crítiques per part de la resta de grups de la majoria, sobretot de Carles Ensenyat (DA) i Ferran Costa (L'A). Al mateix temps, Josep Pintat (Terceravia) s'ha mostrat més conciliador, però ha acabat refusant el projecte de llei més important de la legislatura, mentre s'ha abstingut en les reserves d'esmena que ha presentat el PS.



Eric Jover ha qualificat “d'extraordinaris” uns pressupostos fets “des del realisme”. Ha admès que s'estava incomplint el límit d'endeutament i el sostre de despesa màxim, un fet condicionat per la crisi sanitària de la Covid-19, ja que baixen els ingressos, augmenten les despeses i es dispara el dèficit. Tot i això, ha explicat que s'incrementa la partida pel SAAS i la CASS, així com per la Portalada, convenis internacionals, projectes de sostenibilitat i transformació digital. “Ens tornarem a aixecar més forts i més resilients”, ha assegurat.



En els vots en contra, PS i Terceravia s'han posicionat. Pintat s'ha queixat que el pressupost s'ha elaborat amb “massa rapidesa” i ha recordat que el seu grup ja havia proposat elaborar-ne un de nou amb un criteri de “prudència”. López, per la seva banda, ha estat el més dur amb el Govern i, sobretot, el seu ministre de Finances. “No és el pressupost que hauria presentat el PS”, ha dit, ja que “hauríem apostat per una fiscalitat més justa amb més força recaptatòria, i els que més tenen pagarien més; seríem més solidaris amb les futures generacions, amb més ingressos”. Per últim, ha alertat Jover que no dubtaran en demanar-li responsabilitats si no es compleixen les seves previsions.



Pel que fa als grups de la majoria, Costa ha reconegut que és la llei que “menys satisfà a tots, perquè està condicionada per la pandèmia i està lluny de complir amb l'objectiu de dèficit”, tot i que ha explicat que es continuen tirant endavant moltes polítiques públiques, ja que Andorra “no pot ser una excepció en avançar com ho fan els altres”. Per la seva banda, Carles Naudi (CC) ha destacat el fet poc habitual que els comptes s'aprovin abans que comenci l'exerici: “No deixarem ningú enrere”, ha assegurat. Per últim, Ensenyat, que ha explicat el motiu pel qual el seu grup no havia aprovat en comissió les esmenes del PS i que el treball en aquest tràmit havia enriquit el text, ha qualificat els comptes com “l'esforç més gran de la història recent d'Andorra”.

El SAAS, l'AREB i salut mental

La sessió del Consell General ha començat amb el debat de les set reserves d'esmena que havia presentat el PS, sortides del treball en comissió, on s'havien presentat un total de 81 esmenes a l'articulat per part de tots els grups parlamentaris, 13 de les quals havien estat aprovades, 43 refusades i 15 retirades. Les set reserves d'esmena del PS –que s'han agrupat en quatre grups– han estat refusades amb l'abstenció de Terceravia i el vot en contra de la majoria.



El primer grup, defensat per Jordi Font, demanava un major pressupost per al SAAS. En aquest sentit, la intervenció de DA i del Govern ha posat de manifest que els treballadors sanitaris rebran una retribució afegida (una prima) de 500.000 euros, que es repartirà de forma equitativa. A més, hi ha una partida d'un milió d'euros per carrera professional que en el futur es reflectirà en el conveni col·lectiu.



El segon grup d'esmenes, defensada per Joaquim Miró, feia referència a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). El PS ha demanat una disminució de 500.000 euros per assessorament jurídic, una despesa que considera excessiva per aquest concepte, tot i que l'entitat ha de fer front a molts processos judicials per la causa de BPA. Segons Jover, “per responsabilitat hem de protegir l'Estat, hem de tenir la millor defensa possible, tot i que la partida va disminuïnt”.



La consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha estat l'encarregada de defensar el tercer grup d'esmenes. Així, ha demanat una partida de 120.000 euros per realitzar un estudi de viabilitat per construir un centre de salut mental, mentre que el Govern li ha respost que aquesta partida estarà prevista en els comptes del 2022, perquè ara ja s'està elaborant un pla que serà presentat durant el primer trimestre del 2021.



Per últim, en el quart grup d'esmenes, el debat s'ha centrat en si calia apostar per l'habitatge social o, per contra, s'optava pel recinte multifuncional. El PS, en boca de Carles Sánchez, ha defensat que la infraestructura podia esperar, sobretot per la situació sanitària, i que en canvi l'aposta per l'habitatge assequible era prioritari. El Govern, per la seva banda, li ha respost que ja hi apostava i, al mateix temps, el recinte multifuncional era necessari per diversificar el turisme i l'economia.