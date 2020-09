Discussió per la reducció salarial a Sant Julià

Desperta Laurèdia ha lamentat aquest dimarts que la rebaixa salarial dels càrrecs electes del comú de Sant Julià de Lòria no hagi estat consensuada amb la minoria. Segons ha explicat el cònsol major, Josep Majoral, la corporació ha optat per reduir en un 10% el total de la massa salarial dels càrrecs públics (215,82 euros, xifra que representa un estalvi de 18.501,29 euros), una mesura ben diferent de l'escollida per la resta de comuns que provoca que el percentatge de reducció sigui major en els consellers de la minoria que en els de la majoria, ja que aquests darrers dediquen a temps complet la seva activitat professional i perceben un major salari a finals de mes. Després que Majoral hagi acusat al cap de l'oposició, Cerni Cairat, de "buscar titulars", el representant de Desperta Laurèdia ha respost que la formació només demana "una mesura de distribució justa" que generi estalvis per fer front a les conseqüències de la Covid-19.

En aquest sentit, l'oposició ha lamentat que aquests diners no es destinin al fons de cohesió social o a impulsar iniciatives per a la reactivació econòmica, sinó que s'acumularan a la mateixa partida des d'on surten i s'empraran sempre que "hi hagi una necessitat social". Per la seva banda, Cairat ha assenyalat que des de la formació "entenem que els diners aniran cap a menys despesa del comú". La picabaralla entre els dos representants comunals ha provocat que la modificació de l'ordinació del pressupost per a l'exercici del 2020, que precisament contempla la reducció dels salaris dels consellers, hagi comptat amb les abstencions dels consellers de Desperta Laurèdia i només hagi estat aprovada gràcies als nou vots favorables de la majoria.

Durant la sessió ordinària del consell de comú celebrada aquest dimarts, la corporació també ha informat de la liquidació del pressupost del primer semestre de l'exercici del 2020. La consellera de Finances, Maria Àngels Marfany, ha explicat que a tancament dels sis primers mesos de l'any s'ha registrat un saldo negatiu de 9.629,56 euros, tot i que "cal tenir en compte que fins a aquesta data no s'ha començat a facturar cap tribut" als empresaris, els quals es van ajornar a causa de la pandèmia. En el capítol d'ingressos s'ha executat un 31,1% del total (4.711.553,12 euros) i l'import liquidat de les despeses se situa en el 26,5% (4.721.182,68 euros). L'endeutament del comú al primer semestre se situa en el 101%, fet que representa un import de 14,1 milions d'euros. Així, Majoral ha indicat que la majoria treballa perquè, a finals d'any, "el dèficit no sigui massa elevat", i ha calculat que aquest es pot situar entorn el milió i el milió i mig d'euros a 31 de desembre de 2020. Amb tot, l'endeutament total se situaria al 135%.

En aquest punt, Cairat s'ha mostrat conscient que el comú "arrossega una situació financera molt delicada", però ha defensat que la disminució de la despesa "no pot venir donada per una retallada exhaustiva de les inversions", ja que "també s'ha de treballar per mantenir el teixit econòmic de la parròquia". Així, el cònsol major ha argumentat que s'han prioritzat molt les depeses a la vila laurediana i, excepte la construcció d'un dipòsit d'aigua al Quart de Nagol, "la resta són necessàries però menys importants".

Nou dipòsit d'aigua al Quart de Nagol

El comú de Sant Julià de Lòria també ha aprovat per unanimitat l'adjudicació parcial del concurs per a la construcció d'una captació i d'un dipòsit d'aigual al Quart de Nagol. El conseller d'Urbanisme i Cadastre, Carles Felip Pereira, ha posat en relleu que, actualment, la capacitat del dipòsit per als veïns de la zona és de 250 metres cúbics i, donat el creixement de població que està experimentant el quart, és necessària la construcció d'un dipòsit d'aigua potable de 1.000 metres cúbics. Tot i això, amb la voluntat d'ampliar el servei i racionalitzar la despesa, el comú només ha adjudicat la creació d'un dipòsit amb capacitat de 500 metres cúbics. L'empresa encarregada de dur a terme els treballs serà Project, que tindrà un termini d'execució de 210 dies i l'obra tindrà un cost de 670.000 euros.

La consellera de Desperta Laurèdia, Maria Àngels Aché, ha defensat que, precisament pel creixement urbanístic "poc controlat" de Sant Julià durant els darrers anys, caldria posar solució també "a les dificultats d'estacionament que manifesten els ciutadans de la parròquia", sempre que es faci un "plantejament urbanístic controlat, regulat i sostenible". En aquest sentit, Majoral ha informat que de cara a l'any vinent està prevista una modificació del pla d'urbanisme en la qual prendrà part la minoria.

D'altra banda, el comú ha aprovat la delimitació comunal de la finca anomenada 'Ort del Llosé', propietat de Nàdia Grau Marfany.