Escaldes-Engordany tanca l'acord perquè la Semtee ocupi els terrenys de Caldea fins al 2062

El comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dilluns, de manera definitiva, la pròrroga de vint anys de la concessió a la Semtee després que el document final s'hagi sotmès a votació entre els consellers de la corporació. Així doncs, tal com ja va quedar reflectit en el darrer consell de comú, el contracte tindrà vigència fins al 2062 amb la finalitat de dur a terme uns treballs que demanen anar més enllà del 2041, data en què finalitzava el document actual.

La votació ha comptat amb l'abstenció de la consellera socialdemòcrata, Cèlia Vendrell, ja que considera que en l'escrit manca una clàusula on s'obligui a la Semtee a continuar fent inversions a Caldea, tant pel que fa a l'edifici com a les activitats que s'hi fa. És per aquest motiu que ha demanat que aquest assumpte es deixi "en mans de la pròxima corporació", ja que considera que tot just després d'unes eleccions l'actual comú no hauria de prendre aquesta mena de decisions. Davant d'aquestes afirmacions, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, s'ha mostrat "sorpresa" perquè Vendrell va votar favorablement aquesta proposta durant el darrer ple i, per tant, ha atribuït l'abstenció a voler "penjar-se la medalla", ja que la consellera formarà part de la majoria quan es constitueixi el nou comú liderat pel PS.

Marín ha especificat que en el nou document hi consta l'obligació d'engegar les obres que la Semtee té previstes, i també ha informat que ja s'han fet els estudis pertinents que contemplen fer aquesta remodelació per fases amb la voluntat de no interrompre l'activitat de Caldea. Per la seva banda, el cònsol menor, Marc Calvet, ha recordat que les obres tenen un cost que s'aproxima als 5 milions d'euros i, en resposta a Vendrell, ha afirmat que "a Caldea sempre hi ha hagut moviment i inversió".

Un altre dels aspectes que s'ha sotmès a votació i que també ha comptat amb l'abstenció de la consellera socialdemòcrata ha estat l'adjudicació del concurs per a la contractació dels serveis de creació i gestió del cens caní mitjançant l'ús de perfils ADN. L'abstenció de Vendrell respon a "un tema de dates", ja que en aquest moment "no toca fer adjudicacions d'aquesta mena perquè són decisions que el pròxim consolat haurà d'assumir". En aquest sentit, Marín ha declarat que només s'ha aprovat l'adjudicació, sense parlar d'imports perquè "seran els pròxims cònsols qui decidiran la manera de fer-ho" i, per tant, "no hi ha imports previstos".

Aquesta ha estat la darrera sessió de consell de comú abans que es constitueixi la nova corporació el pròxim 28 de desembre. Marín ha mostrat la seva confiança perquè la cònsol major electa, Rosa Gili, continuï amb "el bon treball" que s'ha fet a Escaldes aquest temps i no deixar de ser "una parròquia capdavantera i moderna".