El Govern es planteja una modificació puntual dels ERTO per les noves restriccions

El Govern es planteja fer una modificació puntual de la llei de mesures urgents que afecta el percentatge de treballadors que les empreses, afectades per les restriccions dels països veïns, poden posar a l'ERTO. Fins al moment, la llei estableix que només a un 75% de la plantilla se'ls pot incloure a la reducció de la jornada laboral o a la suspensió temporal del contracte de treball, a excepció de les empreses tancades obligatòriament o de menys de deu treballadors. "El Govern està obert a revisar la norma i volem veure els suports que hi ha per impulsar-la", ha indicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallado, en resposta a les preguntes fetes per la presidenta suplent socialdemòcrata, Judith Salazar, per esbrinar si l'executiu es plantejava algunes excepcions d'aplicació de la llei, vista la realitat de la present temporada d'esquí i el context de restriccions de mobilitat.

"Els mecanismes d'ERTO ha estat la resposta que la societat esperava i han salvat molts llocs de treball i han ajudat les empreses", ha comentat Gallardo, incidint en el fet que després d'un estiu amb una afluència de turistes, es va decidir redactar una nova llei que es va treballar amb totes les forces polítiques amb "la necessitat d'eliminar la figura del tancament voluntari". En aquest sentit, ha expressat que es va tenir constància que s'havien produït abusos en la utilització de la figura dels ERTO amb un elevat percentatge dels hotels tancats a l'estiu quan hi va haver una alta afluència de visitants. Per aquest motiu, l'executiu es mostra obert a revisar la norma a causa de la situació actual que impedeix l'arribada de turistes, però en cap cas "obrirem la porta a un nou ús incorrecte d'aquesta figura", ha expressat Gallardo. Tant des de l'oposició socialdemòcrata com per part de Terceravia han volgut donar una mà estesa a l'executiu per treballar en aquesta modificació.

Des de la majoria, no s'ha volgut aclarir si l'entrada de la modificació es farà de manera ordinària o per la via d'extrema urgència, i Gallardo ha assegurat que a inicis de la setmana vinent ja estaran en disposició de tenir alguna proposta més acurada. Tot i així, sí que ha assegurat que si es fa una modificació i per tant, algunes excepcions en la llei, estaran acotades amb el temps i que no seran d'aplicació fins al 30 de juny. Per la seva banda, Salazar ha reiterat que cal ser hàbils i humils per poder rectificar quan toca en un context canviant i ha interpel·lat a l'executiu a escoltar les demandes del sector. En resposta, Gallardo ha assegurat que tots els sectors que vulguin expressar les seves demandes tenen la porta oberta del Govern, i en aquest cas, ha explicat que aquest dimecres passat es van reunir amb l'associació Autentics Hotels Andorra, on "ens vam comprometre a traslladar les demandes a l'executiu i valorar-les". En la mateixa línia que amb el sector hoteler, el ministre ha declarat que s'ha tingut un diàleg constant amb el sector de l'esquí tant amb Ski Andorra com amb les estacions i hi ha el compromís "que tan bon punt ens facin arribar les propostes, veurem en què els podem ajudar".

D'altra banda, també han estat objecte de preguntes les previsions sobre l'arribada de turistes i esquiadors. El president socialdemòcrata, Pere López, ha criticat que certs anuncis de l'executiu sobre la possible arribada de turistes han pogut causar pèrdues de diners al teixit econòmic i empresarial, i ha remarcat que "toca ser prudent en relació al que pugui passar als països veïns". Al seu torn, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que mai es va anunciar que per Nadal arribarien turistes i lamenta la situació viscuda en aquesta època perquè "érem els primers interessants en fer una bona temporada". Així, ha continuat reiterant que no poden preveure l'afluència de turistes durant la temporada d'hivern, ja que "no depèn de nosaltres". Ara bé, ha expressat que està a les mans del Govern continuar esmerçant esforços per estar preparats per rebre turistes d'una manera segura i "garantir que la situació sanitària al nostre país sigui favorable". A més, Espot ha insistit que segueixen lluitant per aconseguir una equiparació absoluta amb els països veïns. "Creiem que és de justícia", ja que estem en una situació sanitària millor, ha comentat Espot, reconeixent que tant França com Catalunya es troben en una situació complicada.