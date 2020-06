El PS demana la “despolitització” i “professionalització” de l’ens gestor de la Justícia

El Partit Socialdemòcrata planteja una reforma de la Constitució amb l’objectiu de “despolititzar i professionalitzar l'òrgan gestor de la justícia". El primer secretari de la formació, Gerard Alís, ha manifestat aquest dimarts la seva preocupació per l'actual situació del sistema judicial. Des del PS han alertat de la “total inoperancia” per part del sistema d'administració de la justícia: "el dia a dia ens fa veure que malgrat les dotacions pressupostàries, els recursos no estan suficientment distribuïts per suplir aquesta manca de mitjans".



També el president del Grup Parlamentari, Pere López, ha afegit que "el problema és haver nomenat persones que no tenen trajectòria judicial, que no coneixen com funciona l'organisme judicial i que no entenen com s'ha d'organitzar, i d'altra banda, nomenaments de gran marcat polític”.



En aquest sentit, des del PS recorden que el GRECO (Grup de Països del Consell d'Europa contra la Corrupció) recomana que, com a mínim, el 50% dels membres de l'òrgan gestor de la justícia han de ser magistrats.