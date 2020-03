El PS vol que les ajudes a empresaris i treballadors estiguin garantides

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha demanat aquest dimecres al matí corresponsabilitat entre el Govern, els empresaris i els treballadors per fer front a la crisi del coronavirus. "Els empresaris han de garantir els salaris dels treballadors, i l'Estat ha de garantir als empresaris aquelles ajudes que siguin necessàries per fer front als pagaments", ha exposat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López. Aquesta corresponsabilitat social, a l'entendre del PS, és necessària en aquest moment.

López ha explicat que "fa dies que demanem a l'executiu un paper actiu en aquesta crisi i que transmeti un missatge de confiança, com fan altres líders d'Europa, per aclarir que està disposat a injectar liquiditat i donar ajuts a les famílies i les empreses per conservar els llocs de treball". A més, ha posat en relleu que "darrere els salaris estan els lloguers, les despeses diàries i el funcionament de tots els sectors de l'economia productiva". El discurs de corresponsabilitat social és el que toca ara, ha insistit López.

"Si el Govern no exerceix aquest paper de lideratge, que sembla que no està disposat a assumir, el que farà és abocar a empresaris i treballadors a enfrontar-se entre ells per veure qui pagarà més car la despesa d'aquesta crisi", ha lamentat el socialdemòcrata.

En aquest sentit, el PS ha reiterat la seva proposta de creació d'un Fons públic nacional de solidaritat com a única alternativa viable per fer front a la crisi de la Covid-19. També demanen al Govern que creï un discurs similar al que estan adoptant les principals economies d'Europa.