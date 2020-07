Rastrejadors: entre el perfil sanitari i l'habilitat per enquestar

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ha explicat aquest dimecres, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que han de ser molt ràpids fent les enquestes epidemiològiques i amb la capacitat de rastreig. En aquests moments disposen de 38 rastrejadors i per les necessitats del moment, només 15 es troben activats. "Volem arribar a tenir uns 60 rastrejadors disponibles per poder-los utilitzar segons les necessitats" i per aquest motiu han fet una crida perquè personal del SAAS i del Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres d'Andorra s'hi apuntin.



Sobre els rastrejadors, n'hi ha diversos perfils però sempre "del món de la salut o hàbils per fer la feina", que consisteix en, mitjançant un qüestionari, descobrir aquells contactes d'un positiu amb un cert valor d'haver estat contagiats, indagar si tenen símptomes, aïllar-los i tramitar baixes laborals i les proves de diagnòstic.



Així, en aquests moments hi ha personal del ministeri de Salut del mateix servei d'epidemiologia i d'altres àrees del ministeri, "ja que cada àrea va entrenar a algunes persones". També dues persones de salut escolar i dues del servei de salut d'Immigració són rastrejadors entrenats. A més, entre aquestes 38 persones, set són personal del CRES amb habilitats per les enquestes i quinze són voluntaris de perfils sanitaris.



Els nous contagis d'aquestes dues setmanes "no són un rebrot, sinó que sembla que és la cua del gran brot que hem tingut". Benazet ha indicat que pot ser degut al fet que molts països van obrir abans d'haver aixafat la corba epidemiològica, però l'objectiu del Principat continua sent el de seguir oberts i "fer la vida el més normal possible amb les limitacions que tenim" perquè "si ens haguéssim de tancar tindríem uns efectes socials i econòmics greus". Finalment, Benazet ha repetit que el treball de l'administració passa per fer moltes proves diagnòstiques i per ser molt ràpids amb el rastreig, a banda dels cribratges poblacionals dirigits. "Aquest dijous se'n fa un a un centre sociosanitari" i a partir de la setmana vinent es farà a les persones que treballen en àmbits de la restauració i el comerç.