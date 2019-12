Serra garanteix una oposició "sense estridències" però "amb contundència" a Escaldes

El comitè executiu de Demòcrates s’ha reunit aquest dimecres al vespre per reprendre la feina de partit, un cop passada “l’excitació i l’estrès” habitual que es genera en una campanya electoral i posteriors comicis. El secretari general de la formació, Jaume Serra, ha explicat que a partir d’ara s’agafarà “la velocitat de creuer” dins del treball en comissions, per fer “la feina que ens toca” com a partit, és a dir, “transmetre els neguits dels militants, simpatitzants i població en general cap als diferents òrgans, comuns, el Govern i el Consell General”. Així mateix, Serra ha afegit que l’executiva es posa “a disposició dels nous càrrecs electes” per ajudar-los en la seva nova tasca al capdavant dels comuns. De fet, a la reunió d’aquest dimecres hi han assistit els número 1 i 2 de les cinc llistes de Demòcrates i En Comú de les passades eleccions. En el cas concret d’Escaldes-Engordany, Serra ha garantit que es farà oposició “amb seny, coneixement, sense estridències i amb contundència”.



Serra també ha exposat que l’horitzó de treball de Demòcrates es podrà fer amb un “reforçament polític considerable”, tenint en compte els resultats de les eleccions, de manera que l’ agenda política dels pròxims tres anys i mig es podrà fer “des de la normalitat”, seguint les directrius tant dels programes electorals del Govern com dels comuns.



Durant la reunió també s’ha abordat la problemàtica de l’ abstenció i com facilitar el vot dels andorrans. S’ha recordat que hi ha un percentatge molt alt de la població que no exerceix el seu dret per temes logístics i que s’ha d’aprofitar la modificació de la llei electoral que s’està debatent al Consell General per aplicar mesures en aquest sentit.