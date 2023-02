Acció: llista en solitari a la Massana i en coalició amb DA a Escaldes

Andorra la VellaAcció ha aprovat les llistes que presentarà en les properes eleccions generals del 2 d’abril. Finalment, els exliberals presentaran dues llistes territorials: una a la Massana amb l’exconseller de comú Josep Fusté com a cap de llista, una en coalició amb els demòcrates a Escaldes amb Marc Magallon com a número dos de Trini Marín. La candidatura nacional està encapçalada per l’exministra Judith Pallarès.