Andorra Endavant, encapçalada per Carine Montaner, a les generals

Andorra la VellaAndorra Endavant es presentarà a les pròximes eleccions generals amb la consellera general no adscrita, CarineMontaner, com a cap de llista. Així ho ha manifestat la futura candidata a cap de Govern, qui ha desgranat les línies mestres del programa de la formació com un "projecte de país amb cara i ulls", tot destacant la defensa per la sobirania del Principat, a lluita contra l'amiguisme, l'impuls de meritocràcia, reforçar la separació de poder per donar garanties als ciutadans en l'àmbit judicial, dona resposta a la problemàtica de l'habitatge, i impulsar la independència energètica del país.