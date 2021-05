Andorra i San Marino eliminen la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i el patrimoni

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, encapçala, juntament amb el ministre de Finances, Eric Jover, una delegació andorrana que es troba des d'aquest dimarts de visita oficial a San Marino. Els dirigents del Principat han mantingut diverses reunions bilaterals de treball amb els seus homòlegs del govern sanmarinès. Segons informa l'executiu, Espot ha signat un Memoràndum d’amistat i cooperació en l’àrea de salut, medicaments i productes sanitaris amb els ministres d’Afers Exteriors, Luca Beccari, i de Salut, Roberto Ciavatta.

Per la seva banda, Jover i el seu homòleg de San Marino, Marco Gatti, han rubricat el conveni per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i el patrimoni i prevenir l’evasió fiscal entre el Principat d’Andorra i la República de San Marino. Tal com ja va informar Espot dimecres passat, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, és el 10è CDI que signa Andorra i s’afegeix als vuit negociats anteriorment pel país amb els Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal i Xipre, que ja estan en vigor, així com el novè, amb Hongria, que s'ha de signar.