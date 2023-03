Concòrdia vol continuar amb la digitalització i elaborar plans per redefinir els processos i els llocs de treball de l'administració

Andorra la VellaLa candidatura territorial de Concòrdia ha presentat aquest dijous les propostes de la formació, pel que fa a la funció pública. En aquest sentit, el número dos de la territorial, Miquel Clua, ha explicat que la voluntat de la candidatura és continuar i aprofundir amb el procés de digitalització engegat i elaborar plans d'actuació a mitjà i llarg termini, a deu anys vista, per "redefinir tots els processos i els llocs de treball de l'administració. Cal trencar les barreres artificials i que es treballi de forma transversal, els ministeris han de treballar conjuntament".

Sobre aquests canvis, Clua ha assegurat que "amb tot això, segur que hi ha llocs que quedaran obsolets i s'hauran de reconduir. Però per a això, hi ha eines de formació i recursos perquè la gent pugui adaptar-se i progressar. Es pot reaprofitar molt, segur que hi ha talent desaprofitat, amb una bona reorganització pot emergir fàcilment".

Pel que fa al desenvolupament de la carrera professional funcionarial, Miquel Clua ha indicat que des de Concòrdia volen treballar-hi, "no pot ser que estiguin estancats, des del punt de vista professional i salarial, des de fa més de deu anys. La carrera professional ha de servir per poder créixer professionalment i salarialment". No obstant això, Clua ha considerat que "no és fàcil en l'àmbit metodològic" i que serà més fàcil de desenvolupar als cossos especials, que a l'administració general. "Hi haurà alguns llocs que costarà més trobar la metodologia, però és un camí pel qual s'hi ha de passar", ha explicat el número dos de la candidatura territorial de Concòrdia.