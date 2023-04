Demòcrates no nomenarà ministres a Marsol i Codina perquè perdria la majoria absoluta

Escaldes-EngordanyJaume Serra, secretari d’organització dels demòcrates, ha deixat clar que “en cap cas” es renunciarà a la majoria absoluta al Consell General. A efectes pràctics significa que Conxita Marsol i Sandra Codina no seran nomenades (com a mínim les dues) com a ministres. Això significaria que entrarien al Consell els tercers de les llistes d’Andorra la Vella i Ordino, els liberals Marc Galabert i Víctor Pintos, entrarien com a diputats. La conseqüència seria que els demòcrates perdrien la majoria absoluta. Tenen setze consellers, perquè Marc Magallon és d’Acció, i si perdessin dos només quedarien 14 i per tant sense majoria absoluta.

Jaume Serra ha deixat clar que la col·laboració amb els liberals ha estat molt bona, però que no es pot alterar la voluntat de la ciutadania donant dos consellers a un grup polític que no n’ha obtingut cap. El secretari d’organització ha deixat clar que fer això seria “trampa” i per tant s’ha de negociar mantenint sempre el respecte a l’esperit amb el qual han votat els ciutadans.

Pel que fa als nous grups que configuraran l’oposició parlamentària, Serra també llençat un missatge de mà estesa, perquè si durant la campanya és normal que es ressaltin les diferències, a partir d’ara “és millor buscar les similituds“. Especialment en aquelles qüestions que afecten estructuralment Andorra, on “és bo que s’avanci conjuntament”.

Finalment, i amb relació als missatges que aquests darrers dies s’han llençat sobre l’actual sistema electoral, ha recordat que va néixer “fruit d’un pacte constitucional i d’una història política”. “No hi ha sistemes millors o pitjors, si n’hi hagués un de millor tothom tindria el mateix”, ha plantejat, defensant també la representació territorial de les parròquies menys poblades. A l’espera de conèixer realment quins canvis es volen fer, ha demanat a la resta de forces “que no ho facin servir políticament”.