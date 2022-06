Dolsa reivindica la necessitat del desviament de la Massana

OrdinoEl conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha volgut fer palès la necessitat del desviament de la Massana, remarcant que es viu un col·lapse diari, el qual es veu accentuat els dies d'alta afluència de turisme com la temporada d'esquí. En aquest sentit, Dolsa ha manifestat que el cap de Govern, Xavier Espot, menysprea Ordino i a tots els treballadors que van cada dia a treballar a Andorra, quan diu que el desviament no és necessari. "Reclamo que s'ho repensi i que no digui que potser d'aquí a 20 anys serà necessari. Això és necessari avui i des de ja fa dies", ha expressat. A més, ha demanat que no es facin invents. "L'alternativa està clara i ja està començada al túnel dels Dos Valires", ha dit, assegurant que el desviament ja està previst en el pla d'infraestructures viàries.

Per la seva part, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, tot i que també considera que és "una infraestructura prioritària dins el país", considera que la partida pressupostària que cal destinar-hi és molt important, la qual el Govern actualment no pot assumir. En aquest escenari, ha exposat que s'estan estudiant alternatives "que no seran les definitives, però que sí que poden ajudar a minimitzar les cues". D'aquesta manera, ha reiterat que el projecte no està descartat, però també ha reconegut que no serà en la línia del que preveia el pla d'infraestructures viàries. A més, el cònsol ha afegit que estan en contacte tant amb el comú de la Massana com amb l'executiu.

Creixement urbanístic de la parròquia

D'altra banda, i referint-se a la problemàtica del creixement urbanístic que està vivint la parròquia, Mortés ha explicat que ja s'han reunit amb els membres de l'oposició i ha informat que ja han rebut els resultats dels estudis de creixement urbanístic i també els estudis sobre els recursos de l'aigua. "A partir d'ara començarem a analitzar els resultats i a veure de quina forma podem modular el creixement urbanístic amb el creixement econòmic de la parròquia", ha indicat, reconeixent que cal trobar un equilibri. A més, ha avançat que durant la primera quinzena de juliol es farà una reunió de poble per informar a la ciutadania sobre aquesta qüestió.

Per acabar, la majoria també ha estat preguntada per la premsa sobre la situació de l'hotel Casamanya, després d'haver-se celebrat ja una primera reunió amb el Quart i el Govern. "Estem treballant el conveni de cessió", el qual es vol tenir com més aviat millor per poder-lo tancar, ha confessat el cònsol major d'Ordino.