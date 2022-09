Els exliberals deixen de pagar la quota mensual a Liberals tot i que "s'havien compromès"

Andorra la VellaEls exconsellers liberals Ferran Costa, Marc Magallon, Eva Lopez i Silvia Ferrer han deixat de pagar les aportacions de part dels seus sous a Liberals d'Andorra. Segons fonts properes al cas, des de fa dos mesos ja han deixat de fer el pagament que fan els càrrecs que han estat elegits per llistes del partit o per nomenaments vinculats a la formació. Les fonts consultades van comentar que "s'havien compromés, com la resta, a fer els pagaments durant tota la legislatura i el fet que hagin marxat no canvia aquest compromís". En aquest s'ha recordat com "Josep Pintat, per exemple, va continuar pagant la part de sou de conseller general un cop va sortir del partit i aixà va demostrar que Josep Pintat és un senyor que honora els seus compromisos". A hores d'ara, no hi ha previsió que el partit els demani en alguna altra instància que compleixin el que van signar quan van ser elegits per Liberals d'Andorra al 2019.