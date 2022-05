Filloy diu que els dos candidats de Liberals són vàlids però no avança el seu vot

Sant Julià de LòriaLa militància dels Liberals està compromesa a donar suport a la candidatura que finalment sigui escollida a les primàries de la formació. El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha assenyalat aquest divendres que, "com a militant del partit liberal des de fa molts anys", els dos candidats presentats -Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes- són "igual de vàlids". Tot i això, ha reconegut que "se'm fa difícil l'elecció", malgrat que la mantindrà en secret fins al dia de la votació tal com permeten els estatuts dels Liberals.

El que ha volgut deixar clar, però, és aquesta importància de què els dos candidats siguin vàlids per a representar el partit, i ha afegit que "en el moment en què qualsevol dels dos surti escollit, la militància li donarà suport". "Ho dic perquè creiem en el partit", ha afegit. A més a més, ha assegurat que no creu que cap militant de la formació l'abandoni segons la persona que surti escollida, ja que el partit liberal està format "per persones que han estat en els moments més baixos i no tinc cap mena de dubte que hi continuaran sent passi el que passi".

En aquesta cursa per presidir Liberals, l'actual president, Jordi Gallardo, no ha volgut valorar aquest divendres al matí les dues candidatures, i ha remarcat que ell va decidir apartar-se de tot el procés. Tot i així, considera que és un procés obert i legítim del partit en el qual concorren dues persones capacitades i valuoses amb una trajectòria increïble dins el partit i dins l'escenari polític. "Hem de transmetre tranquil·litat en un procediment obert i democràtic" i sabent que "Jordi Gallardo serà un actiu del partit sempre que es necessiti", ha expressat. Finalment, també ha confessat que estarà encantat de passar el seu relleu en el congrés de proclamació a qui guanyi.