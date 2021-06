Gallardo nega una "pèrdua de pes" del partit liberal al Govern amb la marxa de Canals

Andorra la VellaEls tres ministres liberals que actualment formen part del Govern, Jordi Gallardo, Víctor Filloy i Judith Pallarés, han comparegut aquest dilluns davant els mitjans de comunicació per fer una valoració des de l'òptica del partit de la feina feta en l'equador d'una legislatura marcada per la Covid-19. Segons ha comentat Gallardo, "la lectura que fem és molt positiva. Ens sentim molt confortables i estem molt contents del funcionament i els resultats que està assolint el Govern de coalició". En aquest sentit, ha detallat que en el si de l'executiu "es desdibuixa el rol dels partits" gràcies a la "unió" existent en l'equip ministerial. Precisament, aquest és el fet que "ens ha donat força per poder haver afrontat un primer tram de legislatura difícil".

Tot i que la reconfiguració ministerial a causa de la baixa de Verònica Canals ha provocat que la formació compti amb una cartera menys des que es va iniciar la legislatura, Gallardo ha manifestat que aquesta remodelació "s'ha fet des de la confiança" i amb la vista posada a donar resposta a tot allò que el país necessita. "Ho hem entès com un exercici de lleialtat i confiança mútua" i, per tant, "amb aquests canvis sortim reforçats com a Govern".

Malgrat que els ministeris afectats amb la remodelació són importants, Gallardo ha indicat que "no es tracta de veure quines carteres gestionem els uns i els altres, sinó de veure els resultats que s'obtenen". En definitiva, el president liberal ha posat en relleu que "no ens sentim com que hem perdut pes" i, per tant, "continuarem contribuint a fer que el país avanci, especialment en aquesta situació de postpandèmia en la qual ens hem d'esforçar molt més". A més, ha explicat que amb aquest procés "no s'ha generat cap esquerda en el si del Govern", per la qual cosa "continuem treballant sentint-nos importants per la nostra aportació personal i de partit".

Amb la vista posada en possibles pactes amb Demòcrates de cara a les pròximes eleccions generals, Gallardo ha manifestat que "tots els escenaris estan oberts". Així, ha obert la porta a la possibilitat de concórrer juntament amb DA a la llista territorial, però en solitari a la nacional: "Un escenari així pot ser factible", ha dit, tot i que "encara queden molts mesos" al davant. Aquest fet es podria produir gràcies a la "bona dinàmica" de treball que al llarg d'aquests dos anys. "Puc assegurar que en el dia a dia els rols i els barrets polítics s'han desdibuixat des del principi de la legislatura", ha reiterat.

Un escenari que Gallardo sí que ha descartat, 'a priori', és el fet d'avançar les eleccions per tal d'aconseguir una majoria més àmplia al Consell General. "És una possibilitat, però no sé fins a quin punt ho entendria la ciutadania", ha indicat, tenint en compte les dades positives respecte de l'acció de Govern en les dues darreres enquestes del CRES. En aquest sentit, ha manifestat que avançar les eleccions i dissoldre el Parlament "respondria més a un tacticisme polític" que, actualment, "no està en la nostra agenda".