Gallardo es va trobar amb representants de Vox i PP a Madrid

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va mantenir reunions amb representants de Vox i del Partit Popular (PP) durant la seva visita a Madrid el 23 de març. Així es desprèn de la resposta escrita que aquest divendres ha fet públic el Butlletí del Consell General arran de les preguntes que va entrar a Sindicatura el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, on sol·licitava conèixer l'agenda de trobades del ministre durant el seu desplaçament a la capital espanyola, ja que des del PS, tal com van lamentar en el seu moment, no van rebre cap mena de detall.

Així doncs, López volia saber de manera explícita si el titular d'Economia havia mantingut una trobada amb el partit polític espanyol d'extrema dreta. Amb aquesta resposta, s'ha donat a conèixer que Gallardo es va trobar amb el diputat de Vox al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa de los Monteros; amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el secretari general del PP i diputat al Congrés, Teodoro Garcia Egea; amb el senador del PP, Rafael Hernando, i amb el delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco, així com amb diferents empresaris. En aquest sentit, cal destacar que Gallardo, al marge de la presidenta del congrés i el delegat del Govern a Madrid, només va mantenir reunions presencials amb formacions espanyoles de dretes, tot i que "els contactes amb el grup parlamentari del PSOE van ser previs i es van fer telefònicament", amb el secretari general del grup Rafael Simancas com a interlocutor.

Així mateix, López també demanava per quins contactes es van poder fer amb empresaris, grups empresarials i professionals, entre d'altres, i en quins indrets es van celebrar aquestes trobades. Pel que fa a la venda al detall, Gallardo va mantenir reunions amb El Corte Inglés, Loro Piana EU, CIRCA Jewelry Buyers, i Roseta Kusi; en el sector de la restauració es va trobar amb Four Seasons, Grupo Paraguas, Starlite, Hotel Urso, Grupo Cariño, i Grupo Trapote; quant al sector de la salut només hi va haver una reunió amb la Clínica Planas; en l'àmbit de l'arquitectura, el disseny i la construcció les trobades es van efectuar amb Marbella Design Fair i Oliva Iluminación, i en relació amb el sector de la inversió es va trobar amb AMED Global Business.

A l'últim, responent a la qüestió relacionada sobre quina va ser la delegació andorrana desplaçada a Madrid, Gallardo va anar acompanyat de Clàudia Cornella, del gabinet tècnic de Presidència, i d'Antoni Garcia Fernández, assessor del ministre.