Jover dimiteix i Marquina assumeix Finances

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha presentat la seva dimissió al cap de Govern, Xavier Espot, després de la polèmica sorgida entorn de l'expedient que Tributs ha obert a una de les empreses del titular. Ho han anunciat aquest dilluns en roda de premsa ambdós representants polítics, on han manifestat que Jover es mantindrà al càrrec fins dimecres al migdia, després del consell de ministres, i que serà l'actual secretari d'Estat de Transformació Digital, César Marquina, qui agafarà el relleu de la cartera de Finances.

D'aquesta manera, Jover ha assenyalat que la seva decisió ha estat irrevocable i ha asseverat que, tot i que "tinc la consciència molt tranquil·la", considera que la decisió era necessària per evitar que els seus errors poguessin arribar a debilitar el projecte del Govern i el de Demòcrates per Andorra de cara a les pròximes eleccions generals. "Ja ho he anunciat i deixat clar aquest matí, que per sobre de les persones hi ha els projectes i que la meva decisió va lligada a això", ha apuntat.

El ministre ha aprofitat per fer balanç de la tasca duta a terme fins al moment, posant el relleu la importància que ha tingut la pandèmia del coronavirus en la gestió de la cartera de Finances i ressaltant els esforços "ingents" que s'han dut a terme per trobar els recursos necessaris perquè els ministeris "no miressin si gastaven molt o poc". Una actuació que ha acceptat que ha generat més deute públic a l'executiu, però que també ha permès canviar la metodologia d'aquest passant de crèdit a entitats bancàries a emissions internacionals. "Fins al 2027 no hi ha cap altra emissió d'obligat compliment i això dona seguretat al pròxim ministre de Finances i al de la pròxima legislatura", ha indicat.

També ha destacat la feina feta al cos de duana, "dignificant-lo el màxim possible", i ha remarcat l'adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI) i les fites assolides a través del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), com el conveni amb la loteria espanyola que permet ingressar el 9,5% de les vendes al país i amb la futura obertura del casino. Finalment, ha donat les gràcies a Espot per haver-li fet confiança i ha afirmat que "ha estat un honor servir al seu govern".

Per la seva banda, el líder de l'executiu també ha explicat que ha estat el mateix Jover qui, "fent gala de la seva transparència", aquest dilluns al matí ha donat els detalls sobre l'expedient obert a Tributs i qui ha decidit presentar la seva dimissió. "El ministre de Finances ha decidit que davant d'aquests fets i fent gala del seu nivell d'autoexigència, que la millor decisió, sobretot davant un moment preelectoral on les picabaralles creixen, ha considerat que la millor decisió era presentar la seva dimissió com a ministre de Finances i portaveu, de manera irrevocable", ha comentat.

En aquest sentit, ha volgut puntualitzar que Jover no ha comès "cap infracció penal", sinó que es tracta d'una errada humana, d'una omissió. "Jover ha volgut fer gala, una vegada més, d'aquesta excel·lència que el caracteritza apartant-se temporalment perquè no quedi mediatitzat el conjunt del debat polític que ens espera els pròxims mesos", ha exposat, i ha afegit que la decisió presa pel titular de Finances "em pesa personalment", recordant que un dels motius pels quals va decidir encapçalar la candidatura de DA als comicis del 2019 va ser que ell l'acompanyava. "Amb independència d'aquest error humà, ha tornat a demostrar que està a l'altura de les circumstàncies i jo m'hi emmirallaré i em servirà d'exemple", ha dit.

Espot també ha volgut fer el punt sobre la salut democràtica del país i de l'administració, assenyalant que el fet que s'hagi seguit una inspecció tributària fins al final "demostra que ningú està per sobre del compliment de les normes legals". Per acabar, i qüestionat pels mitjans de comunicació, el cap de Govern ha informat que no va ser coneixedor de la situació fins aquest diumenge al vespre, quan el mateix Eric Jover li va trucar per informar-lo.