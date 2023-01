López veu "estrany" nomenar Marquina com a ministre de Finances

Andorra la VellaEl president del partit polític i grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha mostrat la seva sorpresa davant el nomenament del secretari d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, com a nou ministre de Finances després de la dimissió de l'encara ara titular de la cartera, Eric Jover. D'aquesta manera, el líder vermell ha manifestat que veu "estranya" la situació actual tenint en compte que considera que el número dos de Jover, el secretari d'Estat d'Economia, Marc Ballestà "tindria més coneixements". "Ens ha sorprès el nomenament, no sabem a què es correspon", ha dit.

En la mateixa línia, tot i que s'ha mostrat certament neutral en relació amb la dimissió de Jover, ha exposat que la seva decisió era "inevitable" davant la polèmica generada per l'impagament de l'impost de societats d'una de les seves empreses a Tributs. El president socialdemòcrata ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació de la proposició de llei qualificada de modificació de la llei qualificada de persona i família, una fita que López ha qualificat "d'històrica". "A partir d'ara qui es casi ho farà sota la fórmula del matrimoni, ho faci per la via civil o canònica", ha celebrat.

El text entrarà directament a tràmit parlamentari un cop hagi rebut el criteri favorable del Govern gràcies a un document que signaran aquest dimarts els cinc presidents dels grups parlamentaris i a través del qual renunciaran a la presentació d'esmenes. La modificació efectuada, tal com ha asseverat la consellera general socialdemòcrata, Judith Salazar, és eminentment "tècnica" per donar compliment a la sentència emesa pel tribunal Constitucional. Tanmateix, ha asseverat que la voluntat del GPS a l'hora de presentar el recurs davant l'alt tribunal, i que ha acabat aconseguint, és que es garantís el matrimoni igualitari al país, sense distincions per raons d'orientació sexual o altres.