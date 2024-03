Montaner fa una crida a la ciutadania per la presentació de l'estudi d'impacte dilluns

Andorra la VellaLa consellera general, Carine Montaner, líder del grup parlamentari d’Andorra Endavant, ha comparegut avui en la sessió informativa del Consell General sobre l’Acord d’Associació. Montaner ha informat que l’estudi d’impacte ja està pràcticament tancat. Ha destacat la importància de la neutralitat en aquest estudi, assegurant que s’han tingut en compte tant els avantatges com els inconvenients de l’acord. A més, ha anunciat que el dilluns 25 de març, a les 19:30 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, Benoit Le Bret, del gabinet belga Gide, presentarà oficialment l’estudi d’impacte.

“Hem pogut tancar l’estudi d’impacte és un estudi preliminar, perquè estem esperant les traduccions, evidentment, hi ha algunes correccions a nivell de la terminologia, però el contingut ja s’ha negociat i està tancat. Esperem dilluns al poble andorrà, hi haurà un torn de preguntes, esperem també veure totes les autoritats perquè nosaltres, la nostra voluntat, era fer un estudi d’impacte neutral. Neutral. En cada cosa hi ha coses bones i inconvenients, i cadascú té una balança diferent. Per una persona pesarà més algunes coses i per un altre a la inversa. Però cal que el poble andorrà tingui tota la informació i també la visió des de la percepció de la Unió Europea”

Pel que fa a l’acord duaner establert durant la dècada dels anys 90, Montaner ha instat a una revisió minuciosa del text contractual per avaluar les seves implicacions actuals.

“L’acord duaner que es va fer els anys 90, els escrits i el text queda, però les persones que van negociar després no hi són. “”És molt important tenir el text i analitzar a la coma, a escala contractual és això”, va afegir Carine Montaner fent referència a la transcendència de l’Acord de cara al futur.