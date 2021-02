Petició a la justícia andorrana perquè declari Rajoy per aclarir el paper d'Espanya en l''Operació Catalunya'

Andorra la VellaL'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) i l’entitat de juristes Drets han presentat aquest dijous a la Batllia d'Andorra una petició perquè la batlle d'instrucció del cas d'extorsió i liquidació de BPA emeti les comissions rogatòries necessàries i personalment es desplaci a l'Audiència Nacional espanyola per prendre declaració, amb intervenció de les acusacions, a l'expresident Mariano Rajoy, els exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez i l’exdirector de la policia, Ignacio Cosidó, entre altres alts càrrecs espanyols. Així mateix, per agilitzar els tràmits, l'IDHA i Drets han portat a terme les diligències d'investigació de les adreces actuals dels querellats després de deixar la política o jubilar-se.

A l'escrit presentat aquest dijous també es demana que es torni a prendre declaració al comissari jubilat i exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino –que no va ser localitzat en la primera comissió rogatòria que es va trametre–, i a Bonifacio Díez Sevillano, inspector de la policia espanyola, que havia marxat com agregat de l'ambaixada espanyola a Mèxic quan va arribar la seva CRI. A més, s'insisteix a tornar a demanar que les autoritats espanyoles aixequin la immunitat diplomàtica del policia espanyol Celestino Barroso, que va ser qui va mantenir els primers contactes a Andorra amb els responsables de BPA.

Ara farà sis mesos, l'agost del 2020, la Batllia d’Andorra va admetre a tràmit l’ampliació de la querella de l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) i de l'entitat de juristes Drets contra l’excúpula d’Interior per haver ordenat a la "policia patriòtica" que coaccionés i extorsionés els responsables de BPA per aconseguir els comptes bancaris andorrans d'Artur Mas, Oriol Junqueras i els Pujol, amb l'amenaça del tancament tant del banc andorrà (BPA) com de la seva filial espanyola, Banco Madrid. Amenaça que es va complir amb el tancament de les dues entitats bancàries.

Atesa la gravetat dels fets, el batlle va acordar enviar la causa a la secció penal especialitzada –una mena d’Audiència Nacional– perquè acordés les diligències d’investigació pertinents contra els querellats, per tal de depurar-ne responsabilitats penals i també civils, de les que en podria ser responsable l’Estat espanyol perquè tots actuaven en el seu nom.

El 8 d'octubre del 2020, la batlle d'instrucció especialitzada andorrana número 2, Stéphanie García García, va admetre la causa rebuda en tots els seus extrems i va ordenar iniciar diligències d'investigació.

A Rajoy, Montoro i Fernández Díaz se'ls investiga per un delicte de falsedat de documents: enviament d'informació "falsa" al FinCEM nord-americà, perquè emetés una 'notice' en contra de BPA, que va precipitar la seva intervenció i liquidació, per tal d'aconseguir aquests comptes.

A l’expresident Rajoy i a l’exministre Montoro també per un delicte contra els òrgans constitucionals –un dels meus greus del codi penal andorrà– per haver intimidat el cap de govern andorrà i els ministres amb els quals es van reunir en la visita oficial que van fer al Principat el 8 de gener del 2015, per tal que intervinguessin i liquidessin BPA, d'acord amb aquesta informació que rebrien dels Estats Units.

I pels delictes de coaccions, d’amenaces, d’extorsió i de xantatge, s'investiga l’exministre Fernández Díaz i els seus subordinats, Francisco Martínez, exsecretari d’estat d’Interior, i Ignacio Cosidó, exdirector general de la policia espanyola, com a superiors dels agents policials que van actuar sobre el terreny.

L'IDHA i Drets van presentar aquesta ampliació de querella per donar continuïtat a les investigacions realitzades contra els quatre policies espanyols que van pressionar Banca Privada d'Andorra (BPA), amb la finalitat d'aconseguir les dades bancàries d'Artur Mas, Oriol Junqueras i els Pujol.