Pressupost de 553 milions pel 2023 amb un augment de 40 milions en els ingressos per impostos

Andorra la VellaEl pressupost de l'Estat per al 2023 és de 553 milions d'euros que inclou una partida d'ingressos de 522 milions a la qual cal sumar un dèficit de 31 milions d'euros. Les magnituds més destacades són l'increment de la recaptació a nivell impositiu. Entre els indirectes, directes i taxes més altres ingressos la previsió és recaptar 40 milions més que el fixat inicialment el 2022.

Pel que fa als impostos directes, la previsió d’ingressos per al 2022 ja es va revisar a l’alça en el pressupost extraordinari del 2022, atenent l’evolució molt positiva de les dades econòmiques. De la mateixa manera, per a la previsió de l’exercici del 2023 s’estima un manteniment d’aquesta tendència gràcies a l’evolució de la liquidació pressupostària del 2022. Per aquest motiu, es preveu una liquidació d’aquest capítol amb un increment de 19 M€ respecte al pressupost extraordinari.

De la mateixa manera que la imposició directa, la recuperació de l’activitat econòmica ha provocat que es revisés la previsió d’ingressos de l’exercici del 2022 en el marc del pressupost extraordinari presentat. Per a l’exercici del 2023 es preveu un manteniment d’aquesta tendència amb un increment de 18 M€. Cal incidir que la inflació ha tingut un efecte important en la recaptació en aquest concepte i, així doncs, aquest ajustament es mantindrà per a l’exercici del 2023. També altres figures com la taxa d’allotjaments turístics seran aplicables durant tot l’any 2023, quan el 2022 aquesta darrera taxa tan sols es va aplicar durant la segona meitat de l’any.

Pel que a les taxes i altres ingressos, pressupost extraordinari del 2022 es va revisar aquesta partida degut a uns decomisos puntuals efectuats durant aquest exercici. Malgrat això, es fa la previsió que aquesta partida es continuï incrementant, +3 M€ durant l’any 2023, pels canvis procedimentals de la Justícia que estan actualment a debat parlamentari i que haurien d’agilitzar els processos judicials.