El PS celebra l'obertura del Consolat General portuguès a Andorra

Andorra la VellaEl president del PS, Pere López, ha celebrat avui, juntament amb el diputat del PS portuguès a l'Assemblea de la República portuguesa Paulo Pisco, la decisió del govern lusità d'obrir un consolat general de Portugal a Andorra, un reclam en el qual el Partit Socialdemòcrata andorrà hi treballava des de feia anys per les conseqüències positives que comportaria en una comunitat de població tan nombrosa al Principat com aquesta.

El diputat del PS portuguès Paulo Pisco ha manifestat que l'anunci que va fer el passat diumenge el president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, a la seva visita a Andorra és una "decisió extraordinària" també per a aquells que han lluitat perquè els lusitans tinguin la representació diplomàtica que es mereix al Principat. "El fet de comptar sempre amb el suport dels nostres amics del PS, de Pere López, ha estat molt important i per això estem aquí, per posar en evidència la importància d'obrir un consolat general a Andorra", ha explicat Pisco.

López també ha destacat la importància de comptar amb un representant que treballarà pels drets de la comunitat portuguesa, i que tindrà interlocució associativa i política, fet que suposarà un punt d'inflexió per al benestar i la millora dels residents al país.