El PS proposa acabar amb la incineració dels residus recollits de manera selectiva

Andorra la VellaEl grup parlamentari del PS ha presentat aquest dilluns les 60 esmenes que han presentat al projecte de llei d'economia circular que tramita el Consell General. “Esperem que sigui un projecte de llei efectiu, que s'apliqui i que sigui el puntal del canvi de model”, ha explicat el conseller Carles Sánchez. Han destacat que volen acabar amb la incineració dels residus que es recullen de manera selectiva, una pràctica que es du a terme al forn de la Comella, i que els socialdemòcrates volen revertir per unes pràctiques més modernes com el reciclatge i la separació de la brossa. “Hem elaborat una disposició que canvia l'article referent a la jerarquia de la gestió de residus. Incloem un apartat que estableix que en cap cas es permet les opcions d'eliminació de residus recollits de manera selectiva”, ha manifestat el conseller Roger Padreny.

Una altra de les línies d'actuació que proposen les esmenes presentades pel grup del PS va en la direcció de reduir la generació de residus. “Busquem establir per llei percentatges sobre reutilització i reciclatge”. En allò que es refereix al reciclatge estableixen de forma gradual el compliment dels objectius: el 55% el 2025 i fins el 65% el 2035. I pel que fa la reducció en la generació de brossa consideren que hauria de minvar un 10% per al 2025 i fins a un 25% menys de residus el 2035. “130.000 tones de residus es produeixen anualment a Andorra. Si fem els càlculs, avui dia es produeixen 697 kilos per càpita. A Espanya, 436, per tant creiem necessari que es comenci a reduir la producció de residus”, ha explicat Padreny.

El PS també proposa novetats en la recollida selectiva: la principal és l'obligació de la separació de la matèria orgànica del residu comú. També demanen separar la matèria tèxtil. “Calen plantes de tractament per aquest tipus de residus. No oblidem que són els comuns els que fan la recollida, així que s'haurien de coordinar amb el Govern per fer-ho efectiu”, ha dit Sánchez. En l'apartat del malbaratament alimentari, introdueixen esmenes “perquè el consumidor pugui accedir més fàcilment als aliments que tenen propera la data de caducitat, aplicant, per exemple, bonificacions per a la seva adquisició”. En aquesta línia, també volen eliminar els aliments servits per al consum amb monodosi.

El “canvi de model” que consideren que ha de suposar l'aplicació de la llei d'economia circular també involucra l'estructura empresarial: “ha de ser d'obligat compliment perquè al 2025, el 10% de les empreses d'Andorra segueixin un esquema d'economia circular”.

Tot plegat, han conclòs els dos parlamentaris socialdemòcrates, per assolir un “canvi de model” que va en la línia d'allò que proposa la Unió Europea, de reduir la generació de residus i de promoure la prevenció i el reciclatge.