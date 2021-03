Restringida la circulació per l’espai aeri per la visita dels reis d’Espanya

Andorra la VellaAmb motiu de la visita dels reis d'Espanya, el Govern ha decretat la restricció temporal del sobrevol d'helicòpters en tot l'espai aeri, a excepció de les causes d'urgència. Igualment, l'Autoritat Aeronàutica Andorrana, òrgan que regula, controla i verifica les activitats relatives a l'aviació civil, considera necessari fer extensiva la restricció a tota mena d'aeronaus i pren les mesures adients per notificar aquesta restricció a escala nacional i internacional.

Així doncs, tal com especifica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest dimecres, durant els dies 25 i 26 de març es prohibeix tant l'enlairament com el sobrevol d'aeronaus, tripulades i no tripulades, en l'espai aeri de tot el territori nacional, excepte les que circulin per aerovies controlades. A més, queden suspeses temporalment totes les autoritzacions administratives de vol durant aquestes dates, tot i que queden excloses d'aquesta prohibició les aeronaus d'Estat i emergències.

Segons fixa l'article 8 de la llei de navegació aèria, el Govern pot fixar les zones en què es prohibeix o es restringeix el trànsit d'aeronaus sobre el territori andorrà, així com els canals d'entrada i sortida i la seva coordinació amb les infraestructures aeronàutiques, i també designa els aeròdroms habilitats juntament amb el despatx de duana. Així mateix, l'executiu pot suspendre, totalment o parcialment, les activitats aèries en l'espai aeri en circumstàncies excepcionals durant períodes d'emergència per raons de seguretat aèria o una altra causa de seguretat pública.

D'altra banda, davant la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern, que acollirà Andorra entre el 18 i 22 d'abril, l'executiu prohibeix temporalment l'activitat de caça a tot el territori andorrà durant aquestes dates, ambdues incloses. Segons detalla el BOPA, es tracta d'una demanda del departament de Policia del ministeri de Justícia i Interior, amb la finalitat de garantir la seguretat davant possibles incidents.