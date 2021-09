Resposta a totes les crítiques a Grifols "amb un argument sòlid"

Canillo"A totes i cadascuna de les crítiques hi ha un argument sòlid, fonamentat, per rebatre-les perquè des de cap punt de vista es pot considerar que el centre (que projecta Grifols) sigui negatiu per a Andorra; és absolutament positiu per a Andorra i per a Ordino i es durà a terme si el Govern ho vol i si Grifols ho vol". D'aquesta manera s'ha expressat el cap de Govern, Xavier Espot, sobre els diferents arguments esgrimits contra el centre de recerca immunològica que la farmacèutica projecta al país. "Defensem a capa i espasa el projecte", ha argumentat, ja que es considera que és satisfactori per al país pels beneficis que aporta i ha afegit que aquesta defensa es fa "amb independència que es puguin crear plataformes i es puguin fer determinades reunions, que evidentment respectem".

El cap de Govern ha tornat a defensar el valor afegit d'aquesta iniciativa per diversificar l'economia del país i ha recordat que després del camí legislatiu ja iniciat perquè Grifols es pugui establir al país amb totes les "garanties", com ara la modificació de la llei d'ordenament territorial; del codi de l'administració i l'autorització del Consell General per fer la cessió del terreny, l'executiu disposa de "dos anys al davant" per fer altres passes com la signatura i ratificació del conveni d'Oviedo i "una llei pròpia al nostre país que reguli tot el que es refereix a la recerca i a la biomedicina perquè hi hagi les garanties de seguretat necessàries, i a més a més sigui absolutament homologables amb el marc normatiu europeu".

També s'ha referit a la clàusula que preocupava, entre altres el Partit Socialdemòcrata, sobre el fet que si la societat anava malament el Govern havia d'adquirir-la. En aquest sentit, i tal com ja va avançar en seu parlamentària, ha manifestat que "es va posar amb caràcter preventiu" però que un cop el pacte de socis ha estat elevat a escriptura pública, i ja hi ha el marc normatiu que dona seguretat a Grifols davant la inversió de quinze milions d'euros" que ha de fer aquesta clàusula "ja no té raó de ser" i per tant quan a finals de juliol "ja es va eliminar".

A més, ha volgut respondre les crítiques sobre el tracte preferencial en l'accés als resultats de la recerca que es faci. En aquest sentit, ha manifestat que ell no veu "quin aspecte negatiu té" el fet que Andorra es pugui garantir aquest tracte preferencial "en l'accés i subministrament dels resultats de les recerques que es facin en aquest centre" i ha posat com a exemple els beneficis que tindria que el país pogués accedir a un medicament que servís per curar una malaltia determinada. "Crec que queixar-se o posar el crit al cel per una clàusula d'aquestes característiques té molt poc sentit", ha respost, i ha subratllat que això no vol dir que Andorra tingui "l'obligació" d'adquirir o que li subministrin aquests medicaments o elements resultants de la recerca, ja que "és un dret, no una obligació" i a més, ha argumentat, això estaria circumscrit a la llei de contractació pública.

El cap de Govern també ha volgut incidir en el fet que Grifols "no ve a Andorra a fer res que no pugui fer a qualsevol altre país europeu" i ha volgut reiterar que el país "té la sort d'haver acollit el 13è centre del món d'aquestes característiques i per tant ens hem de congratular".

Pacte amb la família Cierco

D'altra banda, i qüestionat sobre la proposta de pacte de l'advocat de la família Cierco per aturar el litigi judicial, Espot ha explicat que li va transmetre que des del punt de vista de l'executiu "aquest acord no s'emmarcava dins els principis de l'estat de dret i dins el que permet ordenament jurídic" i, per tant, no era possible i pel que fa a la qüestió legislativa li va comentar que s'havia d'adreçar als grups parlamentaris. L'advocat dels Cierco ja ha mantingut trobades amb PS i Terceravia i la setmana que ve s'ha d'entrevistar amb els grups de la majoria.