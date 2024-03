Toni Mas substitueix al socialista Jordi Mas al Consell Comarcal

Andorra la VellaCanvis al grup de Compromís pel Pirineu (Candidatura de Progrés) al Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La Federació del PSC a Lleida, Pirineu i Aran ha comunicat aquest dimecres que Toni Mas, regidor de Compromís a l'Ajuntament de Peramola, entrarà a formar part de la corporació en substitució de Jordi Mas Ortega. De fet, el representant peramolí es torna a incorporar al grup comarcal, atès que ja n'havia format part al llarg de la legislatura passada.

D'aquesta manera, des d'ara el primer grup de l'oposició passarà a tenir dos representants de la part sud de la comarca. Al costat de Toni Mas, actualment ja en formava part Josep Maria Cisteró, que és regidor de Compromís a Coll de Nargó. Pel que fa a la part nord de l'Alt Urgell, hi ha Jordi Nadal (portaveu de Compromís tant a l'Ajuntament d'Alàs i Cerc com al Consell Comarcal), Gemma Tó (tinent d'alcalde de la Seu d'Urgell) i Santi Álvarez (regidor socialista a Montferrer i Castellbò). Així ho ha informat Ràdio Seu.

Jordi Mas ha presentat aquest dimecres mateix la seva renúncia al Consell Comarcal. El regidor urgellenc ha justificat la decisió perquè afirma que es vol "dedicar més intensament" a les seves tasques a l'equip de govern de la capital comarcal.

Per la seva part, el portaveu de Compromís pel Pirineu, Jordi Nadal, ha assegurat que amb aquest canvi volen "potenciar encara més la representació i presència a la zona sud" de la comarca on, admet, "els resultats electorals de les passades eleccions municipals no van ser satisfactoris". En aquest sentit, Nadal hi ha afegit que des de la seva formació treballen amb l'objectiu "que el proper govern del Consell Comarcal, avui liderat per Junts en minoria, canviï de color polític".