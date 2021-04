Veneçuela no deixa indiferent

SoldeuTal com era previsible, alguns dels mandataris han aprofitat per denunciar la situació que viu el poble de Veneçuela durant la Reunió Plenària de la Cimera Iberoamericana, mentre que d'altres li han donat suport. Així doncs, s'ha mostrat contrarietat davant del mandatari d'un govern "que no compleix amb l'ètica política ni respecta els drets humans". Per contra, Cuba i Equador s'han posicionat al costat de Maduro, culpant les "mesures coercitives unilaterals" que, segons ells, aplica els Estats Units "amb l'únic objectiu de provocar patiment a la població". "Els que diuen respectar la voluntat del poble veneçolà haurien de reconèixer que Veneçuela és un estat sobirà", han sentenciat.

Al seu torn, la vicepresidenta executiva de la República Bolivariana de Veneçuela, Delcy Eloina Rodríguez, ha assegurat que aquesta cimera ha estat una de les més productives pel que fa a les coincidències de visions i a les propostes entre els estats. De fet, ha confessat que la pandèmia "va arribar com a anell al dit a les ciutats aglutinades basades en el model de capitalisme" i ha afegit que durant el 2020 la mare naturalesa va tenir un moment per respirar. Tot i així, ha declarat que la pandèmia ha mostrat més les desigualtats que hi ha al món. Durant el seu discurs, s'ha mostrat molt crítica i ha remarcat que la legitimitat recau en la sobirania popular i que "s'ha de respectar el poble de Veneçuela".

Quant a la qüestió de Veneçuela, que ha estat present durant la intervenció dels països, el cap de govern Andorra, Xavier Espot, ha destacat que la cimera és "un espai de diàleg polític" i que durant la reunió s'han manifestat les diferències dins la regió però ha subratllat que s'hagin aconseguit consensos en materia de cooperació.