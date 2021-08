24.700 abonats a la banda ampla d'Andorra Telecom

AndorraAvui fa 10 anys, el 29 d'agost de 2011:

Els abonats a la banda ampla continuen creixent al mes de juliol i situen l'increment interanual en un 5,1%. Així ho ha fet públic aquest dilluns el Departament d'Estadística. D'altra banda, durant el mes de juliol de 2011 el nombre d’abonats s’ha mantingut estable en els serveis de telefonia fixa i mòbil.

Estadística assenyala que els serveis d’Internet banda ampla totalitzen 24.774 abonats, el que representa una tendència mensual estable i moderadament creixent en termes interanuals (5,1%). Com és habitual, les dades posen de relleu que l’evolució d’aquest servei basat en fibra òptica manté una elevada taxa de creixement en termes interanuals (65,5% al juliol) en detriment del servei basat en ADSL, que ara davalla un -31,5%. Prop del 60% dels abonats a Internet banda ampla ja utilitzen el servei de fibra òptica.

D'altra banda, el nombre d’abonats als serveis de telefonia al mes de juliol se situa en 49.694 pel que respecta a telefonia fixa, i 64.959 pel que fa a telefonia mòbil. La tendència mensual dels dos serveis es manté estable, i la interanual registra un marginal increment en tots dos serveis (0,8% per la fixa i 0,3% pels mòbils). Les dades destaquen que en els serveis de telefonia mòbil, la modalitat de contracte presenta una tendència interanual creixent (3,7%) en detriment de la modalitat de prepagament, que davalla un -4,8% interanual.

Pel que fa al trànsit telefònic, durant el mes de juliol s'han comptabilitzat 22 milions de minuts, el que representa una tendència mensual i anyal lleugerament negativa (-0,4% i -0,3% respectivament). La tendència del trànsit nacional es manté estable respecte a l’any anterior amb un petit 0,2% interanual. No obstant, en la modalitat de telefonia fixa, la tendència interanual presenta un increment del 0,9% mentre els mòbils baixen un -2,3%. En relació al trànsit internacional, la tendència interanual retrocedeix moderadament, registrant un -5,6% durant el mes de juliol. En aquest cas, tant l'entrant com el sortint afecten negativament a la variació interanual, en registrar retrocessos del -5,7% i -4,1% respectivament.

Respecte al trànsit d’Internet banda ampla, Estadística apunta que continua evolucionant a l‘alça tant en la tendència mensual (2,3%) com en l’interanual (31,5%). A aquesta situació contribueixen tant el trànsit nacional com, sobretot, l’internacional, que registra una tendència interanual del 27%. La progressiva migració del servei ADSL cap al servei basat en fibra òptica, consolida aquesta modalitat com la de major consum d’Internet de banda ampla, tant a nivell de trànsit nacional com internacional. La part internacional del trànsit via ADSL es redueix d’un -9,3% anyal en benefici del servei de fibra òptica. Actualment el servei basat en fibra òptica representa el 67,5% del trànsit nacional i el 60% de l’internacional. Del trànsit total per Internet, la major part és internacional, és a dir, dirigit a llocs web ubicats a l’estranger. Concretament, al mes de juliol, el trànsit internacional va representar el 95% del total.