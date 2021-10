Intercepten un andorrà que circulava a 200 quilòmetres per hora a la C-14

LleidaEls Mossos d'Esquadra van imputar divendres passat un conductor andorrà que circulava per la carretera C-14 a l'alçada de Vilanova de l'Aguda (Noguera) a 200 quilòmetres per hora. Segons informa RàdioSeu, l'infractor, un home andorrà de 49 anys, viatjava amb la seva dona i els seus dos fills de dotze i tretze anys, quan un radar va interceptar que doblava la velocitat permesa en aquell tram, que era de 100 quilòmetres per hora. Els Mossos el van detenir i el van acompanyar a la comissaria de Ponts. L'infractor està pendent d'una resolució judicial.