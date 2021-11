El 55% dels andorrans entre 12 i 15 anys s’ha vacunat

Andorra la VellaAndorra és un dels països d’Europa amb el percentatge més alt de població vacunada: un 80% de majors de 16 anys han rebut una primera dosi i un 78%, la pauta completa. Mentre farmacèutiques enllesteixen les proves en els més joves, la majoria de països, vista la incidència del virus a les escoles i en aquest segment de la població, han optat per obrir la pauta de vacunació a nens i nenes menors de 16 anys. Concretament, des d’abans de l’inici del curs, al Principat es poden vacunar, amb l’aval parental, els infants entre 12 i 15 anys. Un parell de mesos després de l’inici del període escolar, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest dimecres que el 55% de la població d’aquesta edat ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la covid. S’han administrat uns 3.400 vaccins.

Paral·lelament, l’índex d’incidència covid a les escoles continua creixent, i aquest dimecres hi ha una aula confinada i 33 amb una vigilància activa parcial (dues més que dimarts). Benazet ha convidat aquests infants i les seves famílies a visitar pediatres i metges de capçalera perquè els assessorin i “tranquil·litzin” perquè es vacunin. “Seria bo que es vagin vacunant perquè ho estan fent a tot el món i, tal com està evolucionant la pandèmia seria bo que s’hi sumessin més evitar la propagació de contagis”, ha explicat el ministre, per afegit que, de moment, no es plantegen vacunar franges per sota dels 12 anys.

Finalment, quant a la possible vacunació a infants d'entre 5 i 11 anys, Benazet ha assegurat que diversos estudis apunten que, gràcies a les proves d'alguns països, "molt aviat tindrem vacunes per administrar-les a infants per sota dels 11 anys", uns vaccins que podrien arribar al país, segons ha dit, al llarg dels propers mesos, tot i que sense especificar una data concreta.