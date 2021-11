Benazet alerta d’un possible increment de casos covid els propers dies, però espera uns Nadals “força normals”

Andorra la VellaEls 43 nous casos de covid registrats durant les darreres 24 hores confirmen la tendència a l’increment de contagis des de fa gairebé un mes, sobretot entre els trams d’edat que corresponen a infants que no s’han vacunat. Pel què fa a les franges superiors, amb una majoria immunitzada, la incidència del coronavirus és molt més baixa, i això es correlaciona amb la pressió sanitària, que està a nivell de risc 1, amb cinc pacients ingressats a planta de l’Hospital de Meritxell, cap d’ells a la UCI.

Aquesta tendència a l’alça en el nombre de contagis però que no afecta directament a la pressió hospitalària fa que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, hagi alertat, aquest dimecres d’un “possible increment de casos en els propers dies” però que “esperem que no afectin ni l’economia ni el desenvolupament de l’activitat de les persones”.

L'increment de casos de coronavirus a Andorra, la pujada del percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques i l'augment de l'edat de les persones que es contagien ha portat al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a alertar aquest dimecres que ens trobem davant d'un "cert descontrol" de la pandèmia que en els propers dies pot provocar "una certa escalada de casos". És davant d'aquesta situació, per tant, que des de Salut s'ha reiterat la necessitat d'evitar les reunions innecessàries, utilitzar la mascareta i respectar les mesures sanitàries dictades la setmana passada, tot i que el més important per continuar contenint l'expansió del virus és la vacunació.

De fet, davant l'increment significatiu de casos a tot Europa, Benazet ha assegurat que les dades de letalitat són molt més elevades en aquells països en què l'índex de vacunació és més baix, per la qual cosa, tenint en compte la bona situació del Principat quant a immunització, des de Salut es posa el focus en la pressió sobre el sistema sanitari, que actualment és molt més reduïda que en mesos anteriors, tot i que "no podem deixar de tenir en compte que estem davant d'un rebrot". És per aquesta situació que, novament, el ministre ha fet una crida a la vacunació a aquelles persones que, per diferents motius, encara no hagin fet.

En l'actualitat ja hi ha un 79,8% de la població major de 16 anys amb una dosi i un 78,2% amb la pauta completa. Entre la franja de 12 i 15 anys s'han inoculat 3.480 dosis, fet que permet assolir un 55,8% de joves amb una dosi i un 49,1% amb totes dues. En aquest sentit, el Govern ha recordat que a partir del dilluns de la setmana vinent es començarà amb l'administració de terceres dosis a la població major de 65 anys, i s'ha deixat la porta oberta a anar baixant progressivament les franges d'edat fins a arribar a la totalitat de la població. De fet, el titular de Salut ha remarcat que aquesta és una qüestió que "anirem decidint segons vagin passant els dies, tenint en compte que en aquests moments no hem de patir per les vacunes". A més, l'administració de la tercera dosi en persones menors de 65 anys no cor tanta pressa, ha dit Benazet, ja són qui han rebut el vaccí més recentment.

Les vacunes que s'empraran per a aquestes terceres dosis no tenen per què ser de la mateixa casa que les inoculades anteriorment. Tal com ha manifestat el ministre, "les dosis que es posaran seran de Moderna i Pfizer i és indiferent si has rebut una línia de vacuna que et posin una altra. Això passa amb moltes malalties i hi ha estudis que demostren que barrejar és bo", ha sentenciat.

Modificacions dels protocols sanitaris

D'altra banda, Benazet ha informat que el consell de ministres ha aprovat algunes modificacions del decret presentat la setmana passada, que bàsicament tenen afectació sobre els centres sociosanitaris. Així, si fins ara es demanava a les persones no vacunades un test ràpid d'antígens per accedir a aquests espais, a partir d'ara se substitueix aquesta mesura pel certificat Covid, i això també s'aplica als centres de dia i a les cases pairals.

Elaboració dels protocols de Nadal

A falta de poc més d'un mes per a la celebració de les festes de Nadal, Benazet ha afirmat que des de Salut "estem treballant en els protocols per poder tenir un Nadal el més normal possible", en el qual pugui haver-hi sopars familiars i d'empresa en locals de restauració amb la màxima seguretat. Tot i això, durant aquests dies s'estarà "molt alerta" per prendre decisions definitives, malgrat que no es descarta cap escenari, ni cribratges ni autotests, tot i que està clar que s'introduirà la figura del certificat Covid.

A més a més, també es valorarà si, de la mateixa manera que l'any passat, el Govern oferirà a la població tests d'antígens gratuïts perquè les persones puguin testar-se abans d'acudir a una trobada familiar. "Depèn de l'evolució de la pandèmia", ha assegurat Benazet.