8TV la cadena que va intentar influir en les eleccions andorranes va a la fallida

Andorra la VellaL’empresa que gestiona 8TV i la resta de canals del múltiplex, Emissions Digitals de Catalunya (EDC), s’ha declarat insolvent i ha entrat en pre-concurs de creditors segons que ha avançat el diari Ara i Vilaweb ha confirmat el director general de la cadena, Nicola Pedrazzoli, a Twitter. Si bé ha titllat la informació de “totalment certa”, ha afegit: “Tan sols jo sé els veritables motius pels quals s’ha arribat aquesta conclusió. […] És hora d’explicar-los.” Però no ha donat cap més informació.

8TV va ser la cadena que es va dedicar a fer programes per difamar autoritats andorranes i intentar influir en les eleccions. Els tres programes contra el Principat i on es titllar tots ells ciutadans andorrans com a “narcotraficants” van estar liderats pel detectiu Paco Marco. Diferents ciutadans del país estaven preparant querelles contra el mitjà de comunicació i contra el detectiu, del qual Pobel Andorrà va fer pública una fotografia a Barcelona en companyia d’Higini Cierco, per les calúmnies i injúries recollides en els programes.