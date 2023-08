Els 900 pisos de l'Horta del Valira, primer per a gent de la comarca i després per a treballadors d'Andorra

La Seu d'UrgellL'alcalde de la Seu d'Urgell Joan Barrera ha criticat el posicionament del Govern d'Andorra respecte a l'opció que treballadors d'Andorra vagin a residir a l'Alt Urgell. Segons Barrera, "el que sí que em sorprèn és el reguitzell de declaracions de diferents membres de Govern que no beneficia cap de les parts. Aquestes declaracions no aporten res positiu. Per tant, aquestes declaracions no porten enlloc i s'havien d'acabar".

Barrera s'ha referit al projecte que va impulsar al juny per recuperar l'edificació a l'Horta del Valira que podria comportar pisos per a 2.000 persones en una primera fase d'uns 900 pisos. Barrera demana responsabilitat "per tal que aquest creixement sigui sostingut per poder encabir els habitants primer que tenim aquí a la Seu i que necessiten habitatge i després evidentment els nouvinguts benvinguts seran, però amb calma i aquesta sostenibilitat que necessitem". Segons declaracions recollides per Andorra Televisió, Barrera reconeix que Andorra és el motor econòmic més important del Pirineu i aposta per mantenir i reforçar els lligams, però en el marc del respecte mutu.