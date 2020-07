L'ACA encén el motor d'una temporada atípica

Sota un sol de justícia, el jove pilot de l’ACA Edgar Montellà ha destapat la lona que amagava el que serà el seu nou vehicle de competició. Enmig de la plaça dels Arínsols, a Encamp, l’Automòbil Club d’Andorra ha fet aquest dimarts a la tarda la presentació del programa esportiu del seu corredor en una temporada 2020 clarament atípica. En aquest sentit, Montellà ha explicat que aquest cap de setmana correrà la que, de moment, “és l’única prova de la temporada confirmada al 100%, a Font Romeu”, una prova en la qual l’equip ja és veterà tot i que aquesta vegada hi participaran amb el nou vehicle. “ És un cotxe que vam adquirir dos dies abans del confinament així que des de llavors no hem pogut fer cap prova; només unes petites voltes al circuit d’Andorra”, ha revelat. El jove pilot s’ha compromès a acabar la carrera sense contratemps i “si podem, lluitar per donar una mica de guerra”. L’objectiu, però, és testar la nova adquisició i revisar les sensacions a cada quilòmetre.

Montellà ha lamentat que l’aturada de l’activitat a causa del confinament “no és bona pels pilots, ja que necessiten estar constantment actius per no perdre el ritme”. En el seu cas, ha confessat que el retorn a la normalitat ha estat “complicat”, ja que ha hagut d’afrontar un gran volum de feina i “ha estat difícil compaginar-lo amb el motor-sport”. El pilot ha explicat que el simulador que van adquirir pel confinament els va arribar ara i “malgrat havia de fer-se servir durant l’aïllament domiciliari, ens està servint per poder entrenar a casa una horeta cada dia en comptes de desplaçar-nos constantment”.

Per la seva banda, el secretari general de l'ACA, Toti Sasplugues, ha confirmat que l’automobilisme andorrà té “bona salut” ja que “tenim la gran sort de comptar amb joves pilots amb un potencial extraordinari, en una categoria que ens interessa molt”. Sasplugues ha recordat que Andorra organitza una prova a la segona divisió francesa, amb “l’objectiu d’estar a primera divisió. Tancaríem un cercle si poguéssim tenir una prova així amb pilots al podi”, ha matisat.

L’ACA porta quinze anys formant joves pilots en totes les disciplines, tot i que en els darrers anys s’han centrat més en la de muntanya, on hi tenen més tradició. El programa joves pilots, segons Sasplugues, és un programa orientat "a que la gent jove amb talent pugui accedir d’una forma fàcil i acompanyada al món del motor-sport". Raúl Ferrer, també en la categoria de muntanya, és el segon pilot de l’ACA per a aquesta temporada i serà presentat dijous. A més, enguany obren una nova branca de competició en circuit amb el jove Àlex Machado.

La prova que a finals d’agost havien de realitzar a Galícia ha estat anul·lada, així com la que hi havia programada al setembre a Múrcia. Tal com ha explicat Montellà, estan pendents del campionat de Catalunya, que s’hauria de fer de setembre a desembre i dues proves del campionat d’Espanya, però “tot està aturat”. Com sembla que la d’aquest cap de setmana podria ser l’única competència de la temporada, “l’agafarem amb ganes”, ha conclòs el pilot de l’ACA.