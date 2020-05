Acció Feminista denuncia que algunes dones de serveis essencials no cobren el 100% de la baixa

Acció Feminista ha volgut remarcar aquest dijous algunes de les situacions que, durant la crisi sanitària, estan tenint especial afectació sobre les dones. El col·lectiu denuncia que la CASS només cobreixi un 66% de la nòmina d'algunes dones que són cap de família monoparental que han patit la Covid-19 i que són treballadores de serveis essencials. Asseguren que moltes d'aquestes persones han estat contagiades al seu lloc de treball, i en tractar-se d'una baixa d'accident laboral, la CASS hauria de cobrir el 100% del salari. Segons Acció Feminista, "aquestes famílies han vist disminuir molt els seus ingressos –que ja de per si són reduïts– tenint en compte que les baixes laborals per coronavirus són llargues". La conseqüència per aquestes persones "és que han tingut greus problemes per pagar les despeses corrents a finals del mes d'abril".

En un comunicat emès aquest dijous, el col·lectiu també ha alertat de casos de dones vulnerables que treballen en activitats essencials i que "han hagut d'estar de baixa laboral per evitar contagiar-se". En aquest cas, "la baixa laboral ha estat considerada malaltia comuna", per la qual cosa "no cobren els tres primers dies" i, la resta, "cobren només un 53% el primer mes i el 66% el segon", fet que ha contribuït a disminuir encara més els ingressos mensuals. A banda, en el text també s'assegura que hi ha casos en què "per trobar-se en període de prova a l'empresa", no se'ls ha renovat el contracte a causa de la crisi sanitària. Aquest fet provoca que "no puguin accedir a la prestació per desocupació involuntària" promoguda pel Govern.

Una altra de les preguntes que es formula Acció Feminista té a veure amb el Servei Integral d'Atenció a la Dona (SIAD). En aquest cas, l'entitat vol saber "quina és l'activitat del servei durant aquesta crisi, si hi ha hagut dones que han volgut avortar i com es procedeix per ajudar-les" per assolir aquest objectiu.

En general, són moltes les demandes que s'han adreçat a l'executiu. Es denuncia també que l'administració central "s'ha centrat molt en les empreses i poc en les persones", ja que asseguren que es podria emprar part del fons de la solidaritat "per atendre necessitats bàsiques de casos concrets que aquests mesos no han tingut uns ingressos mínims". Segons Acció Feminista aquesta mesura es podria gestionar a través dels professionals de treball social de primària, servei pel qual també demanen un augment en el nombre de treballadors.

Tot i les demandes del col·lectiu, també s'han felicitat de les iniciatives sorgides per atendre les víctimes de violència de gènere o masclista que s'han posat en marxa durant la crisi. "Els animem a seguir lluitant pel bon tractament de les denúncies, posant en marxa mesures preventives de protecció per a les víctimes", conclouen.