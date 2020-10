Andorra perd el rastre del virus

El 18 de setembre, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, alertava d’un fet que el temps ha convertit en un punt d’inflexió: l’increment de casos per Covid-19 feia que els rastrejadors comencessin a perdre la traçabilitat dels contagis. Aleshores hi havia 347 positius i tres ingressos registrats al país. Les compareixences posteriors han estat cada cop per anunciar una escalada de contagis, amb una mitja d’una quarantena al dia, que ha anat creixent fins aquest dilluns. Aquest darrer cap de setmana s’ha disparat el ritme amb més d’un centenar d’infectats per dia, de manera que la radiografia actual assenyala 702 positius, gairebé el doble que quan es va començar a perdre la traçabilitat, i 21 persones ingressades, quatre de les quals a la UCI. Una altra comparativa, el 18 de setembre hi havia 5 aules aïllades. Avui n’hi ha 37. Són dades que deixen entreveure que fa temps que la situació s’ha desbocat i que és molt difícil (per no dir impossible) seguir les cadenes de contactes per rastreig.



Si bé és cert que la idiosincràsia del país, amb molta afluència turística i els testatges massius, fa difícil la comparativa amb els estats veïns, les xifres que revelen aquí les autoritats sanitàries i l’evolució de les mateixes són per preocupar-se. Ho explica l’índex de la taxa de nous positius per cada 100.000 habitants. Aquest dilluns, amb les darreres dades registrades, la comarca catalana amb l’índex més elevat és el Priorat, amb 432, i la segona, la Cerdanya, amb 225. Andorra, 702 (i en aquest cas, per 77.000 habitants). A París han hagut de prendre la impopular decisió de tancar bars i gimnasos perquè han arribat als 270 casos per cada 100.000 habitants. Andorra pràcticament triplica l’índex parisenc.



Ara bé, tant el ministre Martínez Benazet, com el mateix cap de Govern han insistit, durant les seves darreres compareixences, que la situació actual no comporta un risc elevat, perquè encara no hi ha massa pressió hospitalària. També han coincidit, els dos dirigents, en descartar, pràcticament, un nou confinament. Espot, però, fa tot just una setmana que deixava la porta oberta a la mesura, “si en les pròximes setmanes la situació varia molt”. Doncs bé, la situació ha variat i segueix variant, en qüestió de dies.