L'Arnau de Vilanova de Lleida triplica el nombre d'hospitalitzacions en deu dies

Els positius per covid-19 s'han multiplicat durant els últims dies a Lleida, que manté una tendència a l'alça però de severitat inferior, amb entre 125 i 130 casos procedents del brot ja actiu més un de nou que afecta una empresa hortofrutícola. La majoria són casos lleus i, segons la consellera de Salut, Alba Vergés, els vuit brots que s'han detectat en diferents punts del territori estan controlats i no preocupen en excessiu a les autoritats sanitàries. "Estem detectant molt bé els casos, fent moltes proves i seguint les cadenes de transmissió molt bé. Estem capacitats per fer-ho", ha dit Vergés per tranquil·litzar la població, a qui ha llençat alhora un missatge de responsabilitat perquè es compleixin les mesures de distanciament físic, l'ús de la mascareta i la neteja de mans per evitar més contagis: "Hem d'entendre que haurem de conviure amb aquest virus i interioritzar les mesures bàsiques però necessàries".

La consellera, de fet, ha assegurat que els brots que han aparegut a Lleida durant els últims dies no "preocupen" si es pot mantenir l'aïllament dels positius i evitar que entrin en contacte amb la resta de la població i que, per això, "l’actuació ha d’anar més enllà" per "protegir sanitaris i centres de salut". "Hi ha divuit positius nous a l'Hostal Jericó, sumats als tres que hi ha havia, vint-i-un en total", ha apuntat Vergés, que ha volgut matisar que es tracta de casos "lleus o asimptomàtics".

Tot i això, el nombre de positius que han requerit hospitalització s'ha pràcticament triplicat en només deu dies. Ara mateix, a l'Hospital Arnau de Vilanova hi ha vint-i-una persones hospitalitzades per covid-19 en una sala amb capacitat per a vint-i-quatre llits, i sis més que estan ingressades a la unitat de cures intensives. El dia 22 de juny, just abans de Sant Joan, hi havia sis pacients a planta i quatre persones a l'UCI.

Precisament, per fer front a l'augment de casos que s'estan detectant aquest matí s'han aixecat tres carpes a l'esplanada exterior de l'hospital lleidatà, que es posaran en funcionament la setmana que ve. Es tracta d'una àrea en la qual s'esperaran les persones que s'han fet les proves per saber si són positives amb l'objectiu de poder-les tenir aïllades de la resta de l'hospital. D'aquesta manera, els responsables mèdics volen separar els possibles positius de les persones que van a urgències per altres patologies.

"La carpa reduirà el trànsit de possibles pacients covid dins de l'hospital", ha assegurat la consellera, que n'ha explicat el modus operandi: "Un cop rebut el resultat i vist el seu estat, es decidirà si s'ingressa a l'hospital o si s'aïlla al domicili o als llocs destinats a aïllar les persones sense llar".

El paper de l'atenció primària

La majoria de persones que han anat a Urgències de l'Arnau de Vilanova amb símptomes de covid-19 són casos lleus que s'envien a casa i als quals es fa seguiment a través de l'atenció primària. Precisament, Vergés ha fet una crida perquè la gent amb simptomatologia vagi al seu CAP i no a les Urgències de l'Arnau de Vilanova perquè es podria saturar l'hospital. " Qualsevol persona que tingui símptomes s’ha d’adreçar al seu CAP. L’atenció primària està preparada per assumir-ho", ha garantit la responsable de Salut desplaçada a Lleida. A part dels recursos que ha disposat el SEM i el paper de la primària, tres clíniques privades també acullen els pacients que drena l'hospital, la majoria casos que requereixen hospitalització però no són greus.

Tot i que la situació que es viu ara mateix a la regió sanitària de Lleida és complexa, el missatge que han traslladat els responsables sanitaris als sindicats en una reunió aquest migdia ha sigut de màxima tranquil·litat. A més, s'ha explicat que no hi ha ara mateix cap sanitari infectat i que es garantiran reforços –si fa falta, arribats d'altres punts de Catalunya– perquè el personal pugui fer les vacances i recuperar-se després d'uns mesos de màxima intensitat.